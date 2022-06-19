درجات الحرارة اليوم الأحد 19-6-2022.. الأقصر وأسوان الأعلى

أعلنت خبراء الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، توقعات بشأن درجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022، بالإضافة لحالة الطقس المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية فضلا عن الظواهر الجوية المتعلقة .

وكشف خبراء الأرصاد أن درجات الحرارة اليوم على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري حارة، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائلة للحرارة، لتزداد شدتها في مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.

وأشارت الهيئة إلى أن أقصى ارتفاع لدرجة الحرارة اليوم سيكون في كل من قنا والأقصر وأسوان وإدفو وأبو سمبل إذ تتراوح درجات الحرارة بين 41 و42 درجة مئوية.

الظواهر الجوية وحالة البحرين

وتوقعت الأرصاد وجود نشاط للرياح أحيانا خلال ساعات المساء، فضلا عن تكون الشبورة، بالإضافة لأجواء مشمسة على مختلف المناطق، كما أن حالة الطقس تكون معتدلة خلال ساعات الليل، فضلا عن أن ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط يكون من 1 إلى 1.7، أما البحر الأحمر فتتراوح بين متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، فيما يكون اتجاه الرياح شمالية غربية على كل منهما.

درجات الحرارة اليوم

وفقًا لتوقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

القاهرة 34 - 23

الإسكندرية 29 - 22

وادي النطرون 34 - 23

طنطا 34 - 23

شبين الكوم 34 - 23

دمنهور 32 - 22

بلطيم 29- 22

مطروح 28- 21

السلوم 30- 21

سيوة 35 - 20

بورسعيد 29 - 23

دمياط 28- 22

الزقازيق 34 - 23

المنصورة 34 - 23

الإسماعيلية 35 - 23

السويس 34 - 23

العريش 29- 22

رفح 29- 21

رأس سدر 34- 24

نخل 34 - 21

نويبع 37 - 25

طابا 34- 25

كاترين 33- 18

الطور 36 - 25

شرم الشيخ 38 - 28

الغردقة 38- 27

مرسى علم 37- 26

الفيوم 35 - 22

بني سويف 35 - 22

المنيا 36 - 23

أسيوط 36 - 23

سوهاج 38- 25

قنا 41- 26

الأقصر 42- 27

أسوان 42- 27

إدفو 42- 27

أبو سمبل 41- 28

الوادي الجديد 39 - 26

شلاتين 38- 25

أبو رماد 37- 25

حلايب 34- 27

رأس حدربة 34- 28.