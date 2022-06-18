درجات الحرارة اليوم السبت 18-6-2022.. مطروح تسجل الأقل وإدفو الأعلى

كشفت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن درجات الحرارة اليوم السبت الموافق 18 يونيو 2022، فضلا عن حالة الطقس المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح خبراء الأرصاد أن درجات الحرارة اليوم ستكون حارة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فضلا عن طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على باقي المناطق وهي شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وذلك خلال ساعات النهار.

وأشارت الهيئة إلى أن أقصى اترتفع لدرجة الحرارة اليوم سيكون في إدفو حيث تصل العظمى إلى 41 درجة مئوية، فيما تسجل القاهرة 34 درجة وكذلك وادي النطرون وطنطا وشبين الكوم والزقازيق والمنصورة.

الظواهر الجوية وحالة البحرين

وتوقعت الأرصاد وجود نشاط للرياح يسود البلاد، وتكون الأجواء مشمسة على مختلف المناطق، كما أن حالة الطقس تكون معتدلة إلى لطيفة خلال ساعات الليل، فضلا عن أن ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط يكون من 1.5 إلى مترين، أما البحر الأحمر فتتراوح بين متر ونصف ومترين ونصف المتر، فيما يكون اتجاه الرياح شمالية غربية على كل منهما.

درجات الحرارة اليوم

وبشأن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على مختلف محافظات الجمهورية، جاءت وفقًا لتوقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي استقرت عند معدلات أمس للصغرى والعظمى على أغلب الأنحاء، على النحو التالي:

القاهرة 34 - 23

الإسكندرية 29 - 21

وادي النطرون 34 - 23

طنطا 34 - 23

شبين الكوم 34 - 23

دمنهور 32 - 22

بلطيم 28 - 21

مطروح 27 - 21

السلوم 29 - 21

سيوة 35 - 20

بورسعيد 29 - 21

دمياط 29 - 23

الزقازيق 34 - 23

المنصورة 34 - 23

الإسماعيلية 35 - 23

السويس 34 - 23

العريش 31 - 22

رفح 30 - 21

رأس سدر 36 - 24

نخل 34 - 19

نويبع 37 - 25

طابا 36 - 25

كاترين 30 - 18

الطور 36 - 25

شرم الشيخ 38 - 28

الغردقة 37 - 26

مرسى علم 38 - 26

الفيوم 35 - 24

بني سويف 35 - 24

المنيا 36 - 24

أسيوط 36 - 24

سوهاج 37 - 25

قنا 38 - 26

الأقصر 39 - 27

أسوان 40 - 27

إدفو 41 - 27

أبو سمبل 40 - 28

الوادي الجديد 39 - 26

شلاتين 36 - 25

أبو رماد 35 - 25

حلايب 33 - 27

رأس حدربة 32 - 28