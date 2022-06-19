محافظ سوهاج ووكيل «التعليم» يتابعان الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور العربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم، استعدادات مديرية التربية والتعليم النهائية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لانطلاق امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوي العام للعام الدراسي 2022، والمقرر أن تبدأ غدا الاثنين، وتختتم 21 يوليو المقبل، متمنيا التوفيق لجميع أبناءنا الطلاب.

توافر التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب

واطمأن محافظ سوهاج على توافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين، وخطوط السير من وإلى اللجان، وتوفير كافة احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة ووصولها اللجان.

تكليف رؤساء المدن بضرورة المتابعة على مدار الساعة

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق والتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة سوهاج، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أية بلاغات والتعامل معها بشكل فوري، مشيراً إلى تكليف رؤساء المدن بضرورة المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين، ورفع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات.

ووقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 26 ألف طالب وطالبة موزعين على 78 لجنة، و12 لجنة احتياطي، مشيرا إلى أن المديرية قد انهت جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية، والجهات الأمنية، والوحدات المحلية.