طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. اليوم آخر موعد

قالت شركة الخدمات البترولية «بتروتريد»، إحدى شركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المصري التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية والعاملة في مجال تسويق الغاز الطبيعي، وتحصيل الفواتير الخاصة به، إن اليوم الأحد 15 مايو، آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر مايو 2022.

وأضافت الشركة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أنه على المواطنين الذين تم توصيل الغاز الطبيعي لهم، سرعة تسجيل قراءة الاستهلاك المتواجدة على العداد المنزلي، وذلك لضمان المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للغاز الطبيعي.

وأوضحت الشركة، أنه يجب تسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعي المنزلي إلكترونيًا عبر موقع الشركة أو مواقع شركات توصيل الغاز الطبيعي، أو إبلاغها لمحصل فاتورة الغاز، تجنبا للتعامل بمتوسط للاستهلاك خلال الشهر، وهو ما يتسبب في زيادة قيمة الفاتورة على المستهلك.

طرق لتسجيل قراءة العداد

وأوضحت الشركة أنها توفر للمواطنين الكثير من الطرق الحديثة والإلكترونية لتسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي، في إطار التسهيل على المواطنين والتيسير على العملاء لتسجيل قراءة الغاز بأنفسهم، ومعرفة قيمة استهلاكهم شهريًا.

1- التسجيل عبر الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت.

2- إبلاغ القراءة والسداد من خلال الـ«فون كاش» الخاص بالبنك الأهلي على المحمول.

3- تطبيق الشركة على المحمول، الذي يتم تحميله من على موقع الشركة.

4- من خلال موقع «جوميا وماي فوري» على الإنترنت.

5- عبر التليفون الأرضي لمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة تابع لها العميل كما هو مطبوع على الفاتورة.

6- إبلاغ القراءة عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال خط التليفون الأرضي على رقم «09000727» أو المحمول على رقم «5727».

7- تجار التجزئة حاملي علامات «فوري ومصاري وخدماتي وممكن وبي وضامن وأمان».

8-عن طريق مكاتب الشركة المتوفرة في بعض «الكمباوندات» والنوادي والمصالح الحكومية كجهات خارجية.

إبلاغ القراءة لمحصل الشركة9- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة لـ«POS» في أثناء تحصيل الفاتورة.

10-إبلاغ القراءة والسداد من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد.

11- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

12- إبلاغ القراءة عن طريق كتابتها وتركها على باب الشقة أو استخدام الاستيكر الخاص بالشركة الذي تم لصقه على باب الشقة سنويًا ومقسم شهريًا.

13- إبلاغ القراءة عن طريق مركز الاتصال المركزي من أي محمول على رقم 1122.

14- يتم إبلاغ القراءة والسداد من خلال المحافظ الإلكترونية من خلال تطبيقات محفظتي الخاص ببنك مصر ومحفظة بنك الإسكندرية ومحفظة بنك QNB.