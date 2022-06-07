تعيينات شركة مياه قنا.. موعد اختبارات المتقدمين لوظيفة قارئ ومحصل

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن موعد ومكان الاختبار التحريري للمتقدمين لشغل وظيفة قارئ عداد ومحصل ممن تنطبق عليهم الشروط بوظائف إعلان المسابقة رقم 1 لعام 2021.

مكان الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة قارئ ومحصل2021

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا مكان الاختبار التحريري للمتقدمين لـ وظيفة قارئ ومحصل بمقر المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا، يوم الجمعة الموافق 24 من شهر يونيو الجاري 2022 وفقا لكشوف الأسماء التي أعلنت عنها الشركة.

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لوظيفة قارئ ومحصل2021

واعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عددا من الشروط اللازمة للمتقدمين لوظيفة قارئ ومحصل وفقا لإعلان المسابقة رقم 1 لعـــام 2021 وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبناء محافظة قنا

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 35 عاما في تاريخ الإعلان

- العمل سيكون بنظام الورديات

- العمل بنظام التعاقد مع وضع الموظف تحت الاختبار لمدة عام

- اجتياز كل الاختبارات وفقا للوائح الشركة

- يراعى استيفاء نسبة 5% للمعاقين من الوظائف

المستندات المطلوبة من المتقدمين لوظيفة قارئ ومحصل 2021

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي المستندات المطلوبة من المتقدمين لوظيفة قارئ ومحصل وفقا لإعلان المسابقة رقم 1 لعـــام 2021 وهي كالتالي:

- صورة من أصل شهادة المؤهل

- صورة من أصل شهادة التجنيد

- صورة من أصل الرقم القومي

- صورة من أصل شهادة التأهيل للمعاقين

- يتم استكمال باقي المستندات بعد القبول