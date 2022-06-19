وظائف السفارة الأمريكية 2022 في مصر.. مطلوب سائق وحارس بمرتبات خيالية

تصدّر إعلان وظائف السفارة الأمريكية 2022 محركات البحث واهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن كشفت السفارة عن وجود مجموعة من الوظائف الخالية التي بعضها يصل راتبها السنوي إلى أكثر من 700 ألف جنيه مصري في السنة، إذ تطرح السفارة وظائفها عبر الموقع الإلكتروني، ومنها وظيفة سائق ومدير مساعد ومنسق سكن، فيما يتبقى وقت محدود للتقديم بها.

أبرز وظائف السفارة الأمريكية 2022 بحسب موقعها الرسمي

وتأتي وظيفة مساعد إداري في مقدمة وظائف السفارة الأمريكية 2022، إذ تبحث بعثة الولايات المتحدة في القاهرة عن المتقدمين المؤهلين والمؤهلين لشغل منصب مساعد إداري بدوام جزئي نحو 24 ساعة على مدار الأسبوع.

ويبلغ راتب هذه الوظيفة 34.770 دولار أمريكي في السنة أي نحو 650 ألف جنيه مصري تقريبا في السنة، وسينتهي التقدم لها غدا.

أيضا تبحث السفارة عن سائق للعمل في مكتب الشؤون الإقليمية، بدوم كامل يصل إلى 40 ساعة في الأسبوع، بمرتب حوالي 115 ألف جنيه سنويا، وسينتهي التقديم لها يوم 22 يونيو، أي بعد غد.

وظائف منسق سكن وحارس في السفارة الأمريكية

أيضا من بين الوظائف المطروحة عبر موقع السفارة الأمريكية في القاهرة وظيفة منسق سكن، ومطلوب العمل بدوام جزئي فيها بنحو 32 ساعة أسبوعيا، ويبلغ رابتها 38894 دولار أمريكي أي نحو أكثر من 729 ألف جنيه مصري.

كما تبحث السفارة عن حارس للعمل لديها براتب يصل إلى أكثر من 90 ألف جنيه مصري في السنة بدوام كامل يبلغ 40 ساعة أسبوعيا على أن ينتهي التقدم إلى هذه الوظيفة في 30 يونيو الجاري.

رسالة شكر من السفارة الأمريكية للراغبين في العمل لديها

ومع رابط الوظائف المتاحة توجه السفارة رسالة إلى الراغبين في العمل لديها تشكرهم لاختيارهم كأحد الأماكن المحتملة للعمل بها.

وتؤكّد السفارة الأمريكية في مصر حرصها على أن تحقق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع وفي نفس الوقت المحافظة على معايير عالية للكفاءات المختارة، مؤكّدة أنه لا يعتد بأي طلب إلا بالطلب الذي يقدم عبر الإنترنت.