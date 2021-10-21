تفاصيل وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة.. منها ممرضة وسائق وحارس

أيام قليلة تفصلنا عن موعد انتهاء وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة، التي أعلنت عنها في وقت سابق من خلال موقعها الرسمي عبر الإنترنت، ونوهت بتفاصيلها من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» تفاصيل وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

وظائف السفارة الأمريكية

ووفقا لما هو متاح عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية، فإن تفاصيل الوظائف جاءت على النحو التالي:

وظيفة كاتب إداري (المرشحون الداخليون فقط)

- تبحث بعثة الولايات المتحدة في القاهرة عن المتقدمين المؤهلين لشغل منصب كاتب إداري في مكتب الإدارة.

- دوام كامل يعادل 40 ساعة في الأسبوع.

- تاريخ البدء: يجب أن يكون المرشح قادرًا على بدء العمل في غضون فترة زمنية معقولة من استلام تفويض الوكالة أو الموافقات أو الشهادات، أو وقتما ينتهي ترشيحهم.

- يتقاضي شاغل الوظيفة راتباً 111.240 جنيه إسترليني سنويًا، على أن يتقاضى الراتب بالجنيه المصري.

- تاريخ انتهاء التقديم في 26 أكتوبر الجاري.

وظيفة مساعد التأشيرات الإشرافي

- العمل في المكتب القنصلي.

- جدول العمل لهذا المنصب هو دوام كامل يعادل 40 ساعة في الأسبوع.

يتقاضى الموظف راتباً 354.734 جنيه إسترليني سنويًا، على أن يتقاضى الراتب بالجنيه المصري.

- تاريخ انتهاء التقديم في 26 أكتوبر الجاري.

وظيفة سائق

- تبحث بعثة الولايات المتحدة في القاهرة عن المتقدمين المؤهلين والمؤهلين لشغل منصب سائق في وزارة الدفاع.

- جدول العمل لهذه الوظيفة دوام كامل يعادل 42 ساعة في الأسبوع.

- يتقاضى راتباً 99.516 جنيه إسترليني سنويًا، على أن يتقاضى الراتب بالجنيه المصري.

ينتهي التقديم للوظيفة في 27 أكتوبر الجاري.

وظيفة حارس (كبير)

- يعمل حارس (كبير) في مكتب الأمن الإقليمي.

- جدول العمل لهذه الوظيفة: دوام كامل - 40 ساعة في الأسبوع.

يتقاضى راتباً: 94777 جنيها إسترلينيا سنويًا على أن يتقاضى الراتب بالجنيه المصري.

ينتهي التقديم للوظيفة في 27 أكتوبر الجاري.

وظيفة ممرضة مسجلة

- ممرضة مسجلة في الوحدة الصحية (HU).

- جدول العمل لهذا المنصب هو دوام كامل - 40 ساعة في الأسبوع.

- تتقاضى راتبا: 42275 دولارًا أمريكيًا سنويًا، ما يعادل 663696.36 جنيه مصري، على أن تتقاضى الراتب بالدولار الأمريكي.

ينتهي التقديم للوظيفة في 27 أكتوبر الجاري.

وظيفة فني مكتبة

- وظيفة فني مكتبات في مكتب الشؤون العامة (PA) .

- جدول العمل لهذا المنصب هو: دوام كامل - 40 ساعة في الأسبوع.

- يتقاضى راتبا: 179271 جنيه إسترليني سنويًا على أن يتقاضى الراتب بالجنية المصري.

- ينتهي التقديم للوظيفة: 1 نوفمبر المقبل.

وظيفة أمين الصندوق (الفئة ب)

- جدول العمل لهذا المنصب هو: دوام كامل - 40 ساعة في الأسبوع.

يتقاضى راتبا: 215208 جنيه إسترليني سنويًا، ما يعادل 4659240.29 جنيه مصري، على أن يتقاضى الراتب بالجنية المصري.

ينتهي التقديم للوظيفة: 2 نوفمبر المقبل.

- التقديم للوظائف يتم من هنـــا.