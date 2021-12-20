وظائف في السفارة الأمريكية: مهندس معماري براتب 354 ألف جنيه سنويا

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقعها الإلكتروني، توافر عدد من الوظائف الشاغرة بالسفارة في مصر، على أن تقدّم الطلبات إلكترونيًا فقط، ولن يلتفت للطلبات المقدمة بخلاف الوسيلة التي تم إقرارها.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل وظائف السفارة الأمريكية من حيث الشروط والمستندات المطلوبة ورابط التقديم على النحو التالي:

وظيفة مهندس معماري Architect

الشروط المطلوبة للوظيفة:

- أن يكون لدى المتقدم خمس سنوات من الخبرة المسؤولة بشكل تدريجي كمهندس معماري، وثلاث سنوات من الخبرة في العمليات وإنشاء المباني والصيانة والإشراف على المشروع والتفتيش.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس في الهندسة المعمارية.

- المستوى الرابع «بطلاقة» في اللغتين العربية والإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثًا.

- يجب أن يكون لديه رخصة مهندس محترف أو أوراق اعتماد أخرى مناسبة في الهندسة المعمارية.

- جدول العمل لهذه الوظيفة هو دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

- المرتب: 354,734 جنيه مصري في السنة، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 30 ديسمبر 2021، ويمكن التقديم للوظيفة من هنـــــــــا.

وظيفة كاتب إداري Administrative Clerk

الشروط المطلوبة للوظيفة:

- عامان من الخبرة في العمل الكتابي والإداري والمحاسبة العامة والخبرة في العمل مع برامج الكمبيوتر المختلفة.

- مطلوب إكمال المدرسة الثانوية.

- مطلوب معرفة عملية جيدة حول التحدث والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية، وإجادة اللغة العربية تحدثًا وقراءة وكتابة.

- جدول العمل لهذه الوظيفة هو دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

- المرتب: 115,412 جنيه مصري في السنة، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 21 ديسمبر 2021، ويمكن التقديم للوظيفة من هنـــــــــا.

وظيفة كاتب غرفة البريد Mail Room Clerk

الشروط المطلوبة للوظيفة:

- سنة واحدة على الأقل من الخبرة الكتابية في بيئة مكتبية مع معرفة أساسية بالكمبيوتر.

- يجب أن يكون شاغل الوظيفة أمريكيًا مرخصًا له، وقادرًا على الحصول على تصريح أمني سري للغاية وحمله، وقادرًا على السفر إلى مطار شرق القاهرة حسب الحاجة، ومرافقة الحقائب عبر محطة الشحن الجوي من وإلى الطائرة على مدرج المطار في جميع الظروف الجوية.

- الانتهاء من الثانوية العامة.

- المستوى الرابع «بطلاقة» في اللغتين العربية والإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثًا.

- جدول العمل لهذه الوظيفة هو دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

- المرتب: 34.021 دولار أمريكي في السنة، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 27 ديسمبر 2021، ويمكن التقديم للوظيفة من هنـــــــــا.