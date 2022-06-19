تجهيز 12 لجنة قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة في مطروح غدا

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، رفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة لهذا العام، والمقرر انطلاقها غدا الاثنين 20 يونيو وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، مشيرا إلى أن المحافظة انتهت من وضع جميع الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات بـ12 لجنة بإجمالي عدد 2195 طالبًا وطالبة، وذلك من خلال مركزي توزيع لأسئلة الامتحانات بمرسى مطروح وسيوة، وتجهيز جميع اللجان من الداخل والخارج.

غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة

وأكد محافظ مطروح، اليوم الأحد، متابعة امتحانات الثانوية العامة المستمرة بانتظام مع سير الامتحانات، من خلال ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، لتلقي أي بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوى المحافظة، والعمل على سرعة حلها بهدف أداء الامتحانات فى جو من الهدوء و خروج المحافظة بالشكل اللائق بها.

توفير وسائل الراحة بلجان الثانوية العامة

ووجه محافظ مطروح بأهمية توفير جميع سبل الراحة والمناخ الملائم واللائق للمراقبين بجميع الاستراحات مع توفير الفرش اللازم ومراجعة توافر المراوح، كما وجه المحافظ لرؤساء المراكز والمدن برفع درجة الاستعداد، والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه والاهتمام بمستوى النظافة العامة بمحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب، والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.

تجهيز استراحات الثانوية العامة

وأكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، المرور على الاستراحات واللجان والتأكد من جاهزيتها وتوافر سبل الراحة بها لانطلاق الامتحانات غدا، مع مراجعة كل التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم، لضمان انتظام سير العملية الامتحانية بكل اللجان، مشيرا إلى الانتهاء من توزيع الأدوار ووضع خطة عمل وتوضيح مهام ومسؤولية كل عضو لضمان خروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق.