«المعلمين» تشكل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

قررت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح نقيب المعلمين أن غرفة العمليات المركزية، ستكون على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بمختلف أنحاء الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان امتحانات الثانوية العامة وفي الاستراحات والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات.

تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية

وأكد «الزناتي» أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، بتوفير كافة سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم في جو مستقر وآمن.

وشدد نقيب المعلمين على رؤساء النقابات الفرعية ولجانها النقابية، ضرورة أن تكون هناك متابعة على أرض الواقع، وعمل زيارات مستمرة لاستراحات المعلمين والتأكد من توفير كل سبل الراحة لهم، والتواصل مع كافة الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظات لحل أى مشاكل، حتى يشعر المعلمين بالاستقرار أثناء أعمال الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة

وخصصت النقابة العامة للمهن التعليمية رقم على «واتساب» وهو «01555208606» لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها.

وستنطلق غدا الاثنين امتحانات الثانوية العامة 2022، بالمواد غير المضافة للمجموع، ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الثانوية العامة، الامتحان فى مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، موزعين على 2089 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، أكد أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب/طالبة منقسمين على الشعبتين العلمية والأدبية، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية «موبايل - سماعات».