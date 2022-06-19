26 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 87 لجنة بسوهاج غدا

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، استعدادات مديرية التربية والتعليم النهائية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لانطلاق امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة، والمقرر أن تبدأ غدا الاثنين، وتُختتم 21 يوليو المقبل.

توافر كل التجهيزات اللازمة بمقار اللجان

واطمئن محافظ سوهاج على توافر كل التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين، وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين، وخطوط السير من وإلى اللجان، وتوفير احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة ووصولها اللجان.

التنسيق بين الجهات المعنية

وأكد محافظ سوهاج ضرورة التنسيق والتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أية بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.

وأشار إلى تكليف رؤساء المدن بضرورة المتابعة على مدار الساعة، والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين، ورفع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات.

26 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة

ومن جانبه، قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 26 ألف طالب وطالبة، موزعين على 87 لجنة، و12 لجنة احتياطي، مشيرا إلى أن المديرية أنهت جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية، والجهات الأمنية، والوحدات المحلية.