امتحانات الثانوية العامة 2022.. 16 طالبا في كل لجنة لمواجهة كورونا

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الانتهاء من تعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية ضد كورونا، استعدادا لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، بدءًا من صباح غد الاثنين الموافق 20 يونيو الجاري، للمواد غير المضافة للمجموع.

وأشار إلى أنّه سيتم تسكين 16 طالبًا بكل لجنة؛ لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحًا أنّه يوم 26 من الشهر نفسه ستبدأ امتحانات المواد المضافة للمجموع.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة شكّلت غرفة عمليات مركزية في ديوان عام وزارة التربية والتعليم، تكون متصلة بـ27 غرفة عمليات في المحافظات على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2022، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات داخل اللجان، علاوة على ضبط الطلاب الغشاشين.

وأضاف أنّ أسئلة الامتحانات ستتضمن جميع ما درس في مختلف المواد، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وأن جميع الأسئلة ستكون اختيار من متعدد، ولا تحتوى على جزئيات مقالية.

707 آلاف و992 يؤدون امتحانات الثانوية العامة غدا

وأوضح المصدر، أنّ نحو 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين «العلمية والأدبية»، سيؤدون امتحانات الثانوية العامة 2022، للمواد غير المضافة للمجموع، صباح غدا الإثنين، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة «علمي وأدبي»

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 للشعبة الأدبية

1- يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

2- يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

3- يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

4- يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

5- يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية.

6- يوم الأحد 17 يوليو امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

7- يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 للشعبة العلمية

1- يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

2- يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

3- يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء لشعبة العلوم، شعبة رياضة.

4- يوم الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، شعبة رياضة.

5- يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

6- يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء شعبة علمي علوم ورياضة.

7- يوم الأحد 17 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة، شعبة علمي علوم، والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» شعبة علمي رياضة.

8- يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية» شعبة الرياضة.

9- يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية وشعبة علمي رياضة.

امتحانات الثانوية العامة 2022 تعقد بنظام البابل شيت

ومن جهته، أشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2022، ستعقد بنظام البابل شيت، وأن جميع الأسئلة اختيار من متعدد، ولا تشمل أي أسئلة مقالية، موضحًا أنّ الأسئلة وضعت وفق المواصفات الفنية، وتقيس الأسئلة الفهم والتطبيق وليس الحفظ والتلقين.