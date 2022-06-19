تجديد حبس سيدة متهمة بقتل طفلي زوجها.. ماتا واحدا تلو الآخر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بقتل ولدي زوجها في منطقة بولاق الدكرور، في واقعة أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

بداية الواقعة.. الزوجة ادعت أن الوفاة طبيعية والزوج «اتخدع فيها»

وكانت جهات التحقيق استمعت لأقوال الزوج، الذي اتهم زوجته الثانية بـ قتل طفله بعمر 5 سنوات، كما شكّ في قتلها الطفل الأكبر بعمر 7 سنوات منذ شهرين.

وأكد أنه تزوج من المتهمة منذ عامين، وأنها ادعت وفاة نجله الأكبر طبيعيًا، وصدقها عندما هرع بالطفل إلى مفتش الصحة الذي أخبره أن الوفاة طبيعية وليس بها شبهة جنائية، نتيجة أزمة قلبية ودفنه في بلدة بمحافظة الفيوم.

وأوضح الأب، خلال التحقيق، أنه فوجئ بإصابة الطفل الصغير بحالة إعياء شديدة عقب تناوله بسبوسة، حينما عاد وزوجته وطفله الصغير إلى شقتهما ببولاق الدكرور، وفجأة توفي الطفل.

الشك يراود الزوج

وأضاف أنه راوده الشك في زوجته، خاصة أنها طلبت منه نقودًا لشراء البسبوسة وأعقبها مباشرة وفاة طفله واتهم زوجته بقتل نجليه عمدًا.

وكشفت التحقيقات التي باشرها عمرو علي، وكيل أول نيابة بولاق الدكرور، أن والد الطفلين متعدد الزيجات والطلاق وأن هذه الزوجة هي الثالثة له، وأنه تزوجها لعدم إنجابها، ولم يكن يعلم أن نهاية طفليه ستكون على يديها.