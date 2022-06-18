حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته بحلوان.. «قطع ودنها وطعنها 20 مرة»

أمرت جهات التحقيق بنيابة حلوان، بحبس زوج 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاعتداء على زوجته بقطع أذنها اليمنى بسلاح أبيض، وتوجيه 20 طعنة نافذة لها في الأكتاف والبطن وأصاب الطحال، وتركها بين الحياة والموت بشقة الزوجية في منطقة المساكن الاقتصادية بحلوان بسبب خلافات زوجية بينهما، كما طالبت ضباط المباحث بسرعة التحريات حول هذه الواقعة، بالإضافة لعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات لبيان تعاطيه إياها من عدمه.

قصر العيني: استقبال مواطنة مصابة بـ20 طعنة

وترجع تفاصيل واقعة التعذيب إلى تلقي قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى قصر العيني، مفادها استقبال المواطنة «رنين عزت ح»، تبلغ من العمر 24 عاما، ومقيمة بمنطقة المساكن الاقتصادية، مصابة بـ20 طعنة نافذة في أماكن متفرقة من الجسد، ومصابة بقطع في الأذن اليمنى، وتم حجزها بالعناية المركزة في حالة خطرة، وبالانتقال والفحص تبين أن زوجها المدعو «محمود ع د»، وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض عليه، وجارٍ التحقيق معه بشأن مُلابسات الواقعة وأسبابها.