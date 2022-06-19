بعد قليل.. الحكم على 4 متهمين بالشروع في قتل شخص بدار السلام بسبب الثأر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، بعد قليل، جلسة النطق بالحكم على المتهمين في قضية ثأر دار السلام، وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي.

المتهمون عقدوا العزم على قتل المجني عليه

ووفق قرار الإحالة فأن المتهمين «أسامة.ر»، 25 سنة، صاحب محل، وشقيقه «عيد»، 35 سنة، عامل بمحل زجاج، وابن شقيقه «محمد»، 18 سنة، طالب، و«إسلام.م»، 32 سنة، دون عمل، شرعوا في قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على إزهاق روحه ثأرًا لما بدر من شقيقه بمقتل شقيق المتهمين الأول والثاني وأعدوا لهذا الغرض «أسلحة بيضاء» ونفاذا لما وغر في صدورهم وراجحته عقولهم واتحدت إرادتهم عليه من نية خبيثة للخلاص من خصمهم توجهوا إلى حيث أيقنا بمكان تواجد ضحيتهم وما أن ظفرو به حتى تناوبوا الاعتداء عليه ضربًا بالأسلحة البيضاء فأحدثوا به الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي.

وأضافت أوراق القضية، بأن المتهمين كانوا قاصدين قتل المجني عليه إلا أن خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تدارك المجني عليه للعلاج، وتماثله للشفاء، فضلًا عن حيازة المتهمين وإحرازهم لأسلحة بيضاء «مطواة، وسكين» بغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.

تحقيقات النيابة وتحريات المباحث أكدتا صحة واقعة الشروع في القتل

وقال محمد شوقي، 36 عامًا، صاحب حانوت تجاري، خلال تحقيقات النيابة العامة معه، إنه على أثر ضائقة مالية ألمت به اتجه صوب حانوت العالمي راغبًا بيع هاتفه النقال تفاجأ بالمتهمين مهللين رغبتهم في قتله، ودلفوا للحانوت مكان تواجده وتناوبوا الاعتداء عليه بأسلحة بيضاء قاتلة بطبيعتها محدثين به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي لمستشفى الفتح والطب الشرعي إلا أنه خاب رميهم المسموم بتدخل الأهالي لفض ما أتاه المتهمين من اعتداء ونقله للمستشفى وعزى قصدهم من الاعتداء قتله.

بينما أكّدت تحريات المباحث التي أجراها الرائد أحمد محمود مختار، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، صحة الواقعة بباعث الثأر لصالح شقيق المتهمين الأول والثاني المتوفى في واقعة المحضر 535 لسنة 2021 جنح دار السلام على يد شقيق المجني عليه وآخرين.