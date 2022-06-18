والد ضحية الحرق على يد زوجها بدمياط: «يتعدم زي ما قتل بنتي»

كشف والد الزوجة التي اتهمت زوجها بإحراقها، قبل رحيلها، في قرية «البصارطة» التابعة لمركز دمياط، عن تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، في بث مباشر لـ«الوطن»، اليوم السبت، مشيراً إلى أن ابنته كانت على خلافات مستمرة مع زوجها، وهو نفس الوقت ابن خالتها، وفي يوم الواقعة، طلب من أبنائه الثلاثة الخروج لشراء الخبز من أحد الافران الموجودة بالقرية، ودعاها إلى الفراش، ولكنها رفضت متعللة بأنها متعبة من عمل البيت، إلا أنه أصر، وعندما رفضت أحضر جركن «بنزين»، سكبه عليها، وأشعل النار فيها.

المتهم عاد للشقة لإنقاذ أمواله وترك زوجته

وأضاف الأب «محمد عبدالله»، والد الزوجة «هداية»، المعروفة بـ«قتيلة زوجها في دمياط»، قائلاً إن الزوج المتهم خرج من منزله، بعد ارتكاب جريمته، وعندما شاهد ألسنة اللهب تتصاعد من شقته الواقعة في الدور الأرضي، عاد مسرعاً لإنقاذ أمواله ومقتنياته، دون أن يحاول إنقاذ زوجته، وأثناء دخوله غرفة النوم، أصيب بحروق في جسده، وتابع أن ابنته كانت على خلافات دائمة مع زوجها، وتركت منزل الزوجية أكثر من مرة، إلا أنه كان يرسل شقيقه في كل مرة ليصالحها ويعيدها للمنزل.

ولفت «عبدالله» إلى أن ابنته المجني عليها كانت متعلمة، حيث حصلت على شهادة دبلوم فني، بينما زوجها المتهم يعمل مزارعاً، ولا يحمل أي شهادات، وكانت هناك خلافات مستمرة بينهما، ولكن نظراً لإنجابهما ثلاثة أطفال، تحملت ابنته كثيراً من الضرب والإهانات.

المجني عليها تؤكد أن زوجها أحرقها

وأشار الأب إلى أن ابنته ظلت تتلقى العلاج بمستشفى دمياط التخصصي، لنحو 20 يوماً، وأضاف: «كنا نظن أن الحرق ناجم عن حادث أنبوبة أو أي سبب آخر، ولكننا فوجئنا بأن ابنتي الراحلة قالت لشقيقتها إن زوجها هو من ألقى البنزين عليها، وأشعل النار فيها بواسطة ولاعة»، وأوضح أن الزوج كان يتلقى العلاج في نفس قسم الجروح بالمستشفى، وعندما اعترفت المجني عليها بأنه هو من أحرقها، تم إبلاغ الشرطة، التي ألقت القبض عليه فوراً، وطالب «عبدالله» بالقصاص العادل والعاجل من المتهم بقتل ابنته، وقال: «أقل عقوبة إنه يتعدم زي ما قتل بنتي».

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النيابة تعدل الاتهام إلى القتل العمد

من جانبه، قال حمادة حماد، محامي المجني عليها «هداية»، إن النيابة العامة بدمياط استدعت الجاني «محمد ب.»، من محبسه بسجن مركز شرطة دمياط، لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، بعد تعديلها من شروع في قتل إلى القتل العمد، وذلك عقب وفاة الزوجة، وأضاف محامى المجني عليها، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تحديد جلسة غد الأحد، لنظر تجديد حبس المتهم في القضية رقم 3538 لسنة 2022، جنايات مركز دمياط.

وتلقى اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط، في وقت سابق، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمياط، يفيد بوفاة سيدة متأثرة بإصابتها نتيجة إشعال زوجها النار بها لخلافات زوجية، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي تباشر التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، لتعديل الاتهام الموجه إلى الزوج المتهم بقتل زوجته.