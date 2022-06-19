رانيا يوسف لـ«الوطن»: ندمت على زواجي مبكرا.. ماكنتش ناضجة

كانت الفنانة رانيا يوسف واحدة من الفنانات اللاتى تزوجن في سن مبكرة، حيث إنها تزوجت وهي تبلغ من العمر 24 عامًا وأيضًا أنجبت ابنتها الأولى مبكرًا وهي في سن الـ25.

وعن هذا الأمر قالت الفنانة رانيا يوسف فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها ندمت على زواجها مبكرًا حيث قالت: «ندمت على زواجي بدري جدًا كنت أتمنى إني متجوزش قبل سن التلاتين».

رانيا يوسف تندم على زواجها مبكرًا

وتابعت يوسف قائلة: «أنا اتجوزت 23 أو 24 سنة وخلفت بنتي الأولى وأنا عندي 25 سنة، كنت أتمنى إن حد ينصحني ويقول لي لأ استني شوية بعد سن التلاتين كنت هبقي أركز وأنضج وأعقل شوية على الأقل كنت هبقي عارفة أتعامل في الحياة أحسن من كده».

وأكدت رانيا أن هناك أمورًا كثيرة في الحياة لابد أن يتعلمها الإنسان أولًا قبل خوض تجربة الزواج ليصبح قادرًا على تحمل المسؤولية وأكثر وعيًا ويتمكن من تحمل مسؤولية بيت وأسرة بالكامل.

آخر أعمال رانيا يوسف

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف بدأت مؤخرًا تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد «ملك»، الذي تشارك فيه بجانب عدد من الفنانين ومنهم محمد الشقنقيري وهو من تأليف وإخراج محمود الرفاعي.

ويدور العمل حول شخصية ملك، وهي سيدة لديها ابن ذو صفات خاصة ويتمكن من رؤية ما يحدث في المستقبل وهذا يساعدها على الاستبصار ورؤية الأمور بشكل أوضح.

كما أنها قد انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها في مسلسل «وش تاني» الذي تشارك فيه بجانب فراس سعيد وفيريال يوسف وعدد آخر من الفنانين.