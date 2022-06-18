رانيا يوسف تحتفل بتخرج ابنتها من المدرسة: «أحلى وأجمل يوم في عمري»

نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة من الصور رفقة ابنتها، وهما تحتفلان بتخرجها من المدرسة، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

رانيا يوسف تعلق على تخرج ابنتها

وكتبت رانيا يوسف: «أحلى وأجمل يوم في عمري وننوسة بتتخرج من المدرسة ربنا يحفظك ويخليكي ليا ولأختك ولأبوكي، ونشوفك أسعد وأنجح بنوتة، عمري كله وحياتي ليكي ولأختك ربنا يحفظكم ويسعدكم ويخليكم ليا يا قلب وعمر مامي».

غياب رانيا يوسف عن دراما رمضان الماضي

وغابت رانيا يوسف عن دراما رمضان الماضي، وذلك بعد نجاحها من خلال مسلسل «وكل ما نفترق»، الذي كانت أحداثه تدور حول نور، التي تقرر عائلة زوجها حسام التخلص منها بعد أن عرفت أسرارهم، ولكن سرعان ما تعود «نور» للحياة وتبدأ في البحث عن ابنتها المخطوفة والانطلاق في مغامرة بين الماضي والحاضر رفقة شقيقتها زينب.

أبطال مسلسل «وكل ما نفترق»

وشارك في بطولة المسلسل ريهام حجاج، عمرو عبد الجليل، أحمد فهمي، رانيا يوسف، طارق عبد العزيز، محمد الشرنوبي، أيتن عامر، سلوى خطاب، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمد جمعة، هند عبد الحليم، ومن تأليف أحمد وائل، ومن إخراج كريم العدل.