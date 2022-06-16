غلق وتشميع مركز غير مرخص لعلاج الإدمان في بني سويف

نظم جهاز حماية المستهلك ببني سويف بالتعاون مع مديرية الصحة، حملة مكبرة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، للتأكد من ضبط الأسعار، وعدم استغلال المواطنين، و متابعة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص

وتمكنت الحملة التي قادها أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، من ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص، يدار بواسطة أشخاص غير مؤهلين علميا ومهنيا، فضلا عن ضبط عيادة نساء وتوليد بها مخالفات جسيمة وسلبيات في مجال مكافحة العدوى، بالإضافة إلى ضبط أدوية مستشفيات وهيئة شراء موحد، و فوارغ لأدوية نفسية، وغلق وتشميع معمل بدون ترخيص.

حملة على الأسواق ومحاضر ضد المخالفين

كما تمكنت الحملة من تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر عدم إصدار فواتير، بالمخالفة لقانون حماية المستهلك، فضلا عن ضبط 285 كيلو جرام أسماك و 30 كجم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 20 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الرسمية.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وحُررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد وجه باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، مطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام المتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.