«العلاج الطبيعي» تقدم بلاغا للنائب العام ضد بعض خريجي التربية الرياضية

قدمت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، بلاغًا ضد بعض خريجي كليات التربية الرياضية لكل من المستشار حمادة الصاوي النائب العام، واللواء حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور فتحي ندا نقيب المهن الرياضية، وطالبت بفتح ملف التحقيقات مع بعض خريجي كليات التربية الرياضية «الأدعياء والدخلاء»، على مهنة العلاج الطبيعي وينتحلون صفة دكتور علاج طبيعي محتالين على المرضى بالنصب والابتزاز.

تعيين 7 من خريجي تربية رياضية في مستشفى جامعي

ودعت نقابة أطباء العلاج الطبيعي، اللواء حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لمسائلة من قام بتعيين 7 من خريجي التربية الرياضية بمستشفى الدمرداش الجامعي، وطالبت بفصلهم فورًا لمخالفة قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985، الخاص بعدم السماح لهم بمعالجة المرضى أو تأهيلهم ومراجعة ملفات جميع النوادي الصحية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وطالبت نقابة أطباء العلاج الطبيعي، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والإسكان، بتفعيل قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن التأكيد وبشدة على أقسام علوم الصحة الرياضية بكليات التربية الرياضية أن تعمل في تخصصها ولا يسمح لها منح درجات علمية (ماجستير - دكتوراه)، ذات الصلة بالمرضى أو بمهنة العلاج الطبيعي أو أي مجالات طبية، مؤكدة أنه لا يجوز لهم استخدام أجهزة طبية أو عمل أبحاث على المرضى.

اللجنة النقابية المهنية للإصابات والتأهيل

وطالبت النقابة «المراغي»، بإلغاء اللجنة النقابية المهنية للإصابات والتأهيل لأنها بحسب قوله مـارسـت مهنة طبية علـى المواطنين وهي غير مؤهلة، كما منحت أصحابها ألقابًا طبية تـوحي للعامة أنهم يعملون في المهن الطبية مثل (ممارس - أخصائي - استشاري).

وطالبت النقابة أيضًا، نقيب الرياضيين، بتنقية المهنة من العبث بها من خلال تخصص مزعوم وهمي وهو إصابات وتأهيل من خريجي كليات التربية الرياضيـة الذين يسيئون للمهنة والمجتمع بصفة الإدعاء لممارسة دور خریجي کلیات التربية الرياضية.

تحذير للمواطنين من العلاج لدى خريجي التربية الرياضية

وحذرت النقابة المواطنين من خريجي كليات التربية الرياضية؛ الذين يمارسون مهنة العلاج الطبيعي دون سند قانوني، مؤكدة أن دورهم رفع معدلات اللياقة البدنيـة للأصحـاء مـن المواطنين فقط لاغير، مشيرة إلى أن مهنة التربية الرياضيـة مـن المهن السامية التي هي العنـوان الحقيقي لحضـارة المجتمع فالرياضة مهنة مجتمع يجب الإفتخار بها، كما دعت المواطنين إلى عدم دخول النوادي الصحية إلا بعد التأكد من وجود طبيب بالنادي الصحي.