بطل فيلم «أوقات فراغ» يبدأ جلسات العلاج الطبيعي: شيء سخيف جدا

بدأ الفنان أحمد حداد، بطل فيلم «أوقات فراغ»، مرحلة علاجية جديدة، على خلفية الإصابات التي لاحقته، إثر الحادث الضخم الذي تعرضه في يناير الماضي.

وكتب أحمد حداد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «قدر الله وما شاء فعل.. بس مفيش حاجة بعيدة عليه.. وقادر يشفيني.. الحمد لله».

بطل «أوقات فراغ» يُثير مخاوف الجمهور

أثار أحمد حداد، مخاوف الجمهور، ليحاول طمأنتهم على حالته الصحية، مؤكدًا أنه لا يزال يُعالج آثار الحادث الذي تعرض له، حيث يخضع لجلسات العلاج الطبيعي، والذي وصفها بقوله: «الموضوع صعب وسخيف جدًا».

تفاصيل تعرض أحمد حداد لـ حادث سير

وفي يناير الماضي، تعرض الفنان أحمد حداد، لحادث سير حيث صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق،ادت الي اصابته بشرخ في الجمجمة،وفقا لما أعلنه عبر صفحته الشخصية على فيس بوك وقتها.

ونشر أحمد حداد صورة له بعد الحادث، وبدت الإصابات واضحة في جسده، معلقا: «خبطتني عربية، وعندي شرخ بسيط في الجمجمة والركبة الشمال، الحمد لله قدر ولطف، أنا خيطت راسي دلوقتي بس ألم رهيب».

وأضاف أحمد حداد قائلا: «بعتذر عن أي مواعيد وارتباطات في الفترة القريبة، مش عارف هقدر أقف على رجلي يوم الحفلة ولا لأ، خلوا بالكوا وانتوا بتعدوا الشارع، أنا هتحسن إن شاء الله .. دعواتكم».

نشاط أحمد حداد الفني

وعمل الفنان أحمد حداد مؤخرا، على إخراج أولى تجاربه السينمائية الطويلة «أما عن حالة الطقس»، الذي يجسد فيه دور البطولة أيضا.

كما شارك أحمد حداد، في بطولة فيلم «أوقات فراغ»، بطولة كريم قاسم، عمرو عابد، أحمد حاتم، راندا البحيري، خليل مرسي، صفا تاج الدين، سلوي محمد علي، لمياء الأمير، طارق التلمساني، محمد أبو داود، وحنان يوسف، تأليف محمود محمد وعمر جمال، إخراج محمد مصطفى.