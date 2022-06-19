القصة الكاملة وراء الأزمة بين المخرج سامح عبد العزيز وياسمين صبري

بعد الاتفاق على التفاصيل الأولى من مسلسل الشادر بين الفنانة ياسمين صبري ومخرج العمل سامح عبد العزيز، تغير الأمر رأساً على عقب، واعتذرت الفنانة ياسمين صبري عن العمل، مؤكدة أن الدور لا يناسبها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد وخرج سامح عبد العزيز لينفي الأمر.

سامح عبد العزيز يكشف سبب عدم استكمال المسلسل

كشف المخرج سامح عبدالعزيز، أسباب استكماله العمل على مسلسل الشادر دون تواجد الفنانة ياسمين صبري التي كان من المقرر أن تقوم ببطولته، وقرر عبدالعزيز الخروج عن صمته والرد على تصريحات ياسمين صبري المثيرة للجدل التي أدلت فيها بأنها اعتذرت عن عدم المشاركة في المسلسل؛ نظرا لضعف مستوى السيناريو؛ لينفي المخرج ذلك تماما، ويؤكد أن كلامها غير صحيح.

وأوضح سامح، أنه تم الاستغناء عن ياسمين صبري نظرا لعدم ملاءمتها للشخصية التي تقوم ببطولتها، وأنها غير مناسبة لأدائها، ولذلك قرر عدم التعاون معها، وينشغل حاليًا في البحث عن بديلة لها.

كما أعرب سامح عبدالعزيز عن استيائه من تصريحات ياسمين صبري المسيئة للعمل، مؤكدًا استمرار العمل على المسلسل ويتم الإعلان رسميًا عن أسماء فريق العمل خلال أيام مع التجهيز لبدء التصوير.

معلومات عن مسلسل الشادر

ويغوص سامح عبد العزيز عبر مسلسل الشادر في بحر الدراما الشعبية حيث تجسد أحداثه حكايات منطقة شادر سمك على مدار 15 حلقة، ويجمع في بطولته كل من طارق صبري وأشرف عبدالباقي ودينا ومحمود حافظ وطارق عبد الحليم، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإنتاج منى قطب.

ياسمين صبري تعتذر عن مسلسل الشادر

وقالت ياسمين صبري، في بيان لها، مساء أمس، إنها اعتذرت عن بطولة المسلسل، وذلك لأن الورق غير مناسب بالنسبة لها، وتتمنى أن تكون عودتها لجمهورها من خلال عمل قوي.