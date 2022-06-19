القصة الكاملة وراء أزمة الشقنقيري ورحيل ذكري.. «ما اتجوزتش حد على مراتي»

حالة من الجدل حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب العلاقة بين الفنان محمد الشقنقيري والموديل الأردنية رحيل ذكري، حيث ظهر الثنائي في أكثر من صورة معًا، ولكنه ما زال ينفي العلاقة بينهما.

تكذيب محمد الشقنقيري علاقته بـ رحيل ذكري

ومن جانبه يكذب الفنان محمد الشقنقيري ما تقوله الموديل الأردنية رحيل ذكري، التي تدعي زواجها منه شرعًا، لأكثر من عامٍ ونصف، بعيدًا عن الأضواء.

وقال محمد الشقنقيري في تصريحات تليفزيونية تبريره للصور التي تجمع بينهما قائلاً: «الصور اتاخدت في كذا موقف، كان معانا صحابنا، مش هي بس، مفيش أي حاجة تقول إننا متجوزين، أي حد يعرف صديقه، أكيد ليهم صور مع بعض، مش شرط يكون بينهم زواج».

وأضاف: «انفصلت عن زوجتي 8 شهور، وكنت بقابل جميع صحابي، وما اتجوزتش حد على مراتي، وما قولتش اتجوزت عرفي ولا رسمي ولا شفهي، ولا طلعت خُضّت في أعراض حد؛ لأن الموضوع في يد القضاء».

محمد الشقنقيري يتخذ إجراءات قانوية ضد رحيل ذكري

وكان الفنان محمد الشقنقيري، أعلن اتخاذه إجراءات قانونية ضد عارضة الأزياء رحيل ذكري، في مباحث إدارة الحاسبات وشبكات المعلومات بوزاة الداخلية، بتهمة نشر فيديوهات ومنشورات تحمل عبارات تسيء له.

وكتب الفنان محمد الشقنقيري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنا لم أتزوج من أية امرأة خلال فترة انفصالي عن زوجتي وحتى رجوعي لها»، متابعًا: «لقد تركت الموضوع كما صرحت سابقًا في يد القضاء العادل، على كل من يشهر بي أو يدعي علي بغير ذلك».

قد أثارت الموديل الأردنية رحيل ذكري جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما زعمت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بزواجها من الفنان محمد الشقنقيري شرعًا، حتى وقعت بينهما خلافات شديدة في الفترة الأخيرة، ما دفعه لإنكار الزواج، وذلك حسب قولها.

رحيل ذكرى تتحدث عن الشقنقيري

واتهمت رحيل ذكري الفنان محمد الشقنقيري، بتهديده له، حيث قالت: «محمد الشقنقيري بيهددني.. هي بقت خلاص بالنسبة لي حرب.. ومش بخاف ولا يتلوي دراعي.. لو مين في الكون مسك دراعي هسيبهوله.. محمد النهاردة بيهددني وبيهدد أولادي وحياتي كلها.. وطالب مني إن أتنازل وأعمل تكذيب وفي كل المواقع وعلى حساباتي لكن ده مش هيحصل».