«القبض خلال ساعات».. صرف مرتبات آخر شهور العام المالي يونيو 2022

يترقب أكثر من 4 ملايين موظف وعامل بالدولة صرف مرتبات شهر يونيو الحالي؛ آخر شهور العام المالي الحالي 2021-2022 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 يونيو الحالي، على أن تنتهي عمليات صرف المرتبات يوم الإثنين الموافق 27 يونيو على مدار 5 أيام عمل رسمية.

ووفقاً لكتاب دوري صادر عن وزارة المالية في نهاية شهر مارس الماضي، حددت خلاله مواعيد صرف مرتبات حتى نهاية العام المالي الحالي 2021 -2022، إذ حددت مواعيد صرف مرتبات الموظفين لشهري إبريل ومايو الماضيين بالإضافة إلى شهر يونيو الحالي.

موعد صرف مرتبات يونيو 2022

وتصرف وزارة المالية، مرتبات شهر يونيو 2022 للعاملين والموظفين بأكثر من 66 وزارة وجهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة؛ بداية من يوم الإثنين الموافق 21 يونيو المقبل وتنتهي يوم 27 من ذات الشهر.

وحددت الكتاب الدوري الصادر في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو الشهر الأخير في العام المالي الحالي 2021-2022 وقسمت وزارة المالية أيام صرف مرتبات يونيو على نحو 5 أيام.

ويبدأ يوم الإثنين الموافق 21 يونيو المقبل، صرف مرتبات الشهر لـ33 وزارة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة، على أن تصرف يوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو للموظفين والعاملين بـ33 وزارة وجهة حكومية أخرى في مقدمتها وزارت (الصحة والسكان - الداخلية - التنمية المحلية المالية -قطاع الأعمال العام - الخارجية - الري والموارد المائية -الزراعة - التعاون الدولي - التجارة والصناعة- والبيئة- والقوي العاملة - والهجرة وشؤن المصريين بالخارج - التربية التعليم- التعليم العالي - البحث العلمي- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- السياحة - الاثار- التنمية المحلية- الثقافة).

وحذر الكتاب الدوري الجهات الإدارية بالتنبيه على العاملين بالوزارات والجهات الحكومية من عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خصوصاً أن مرتبات يونيو ستكون متاحة في الماكينات بداية من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة.