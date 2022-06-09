جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 حددته وزارة المالية عبر كتاب دوري أصدرته في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي تضمن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر إبريل ثم جدول لمواعيد صرف مرتبات شهر مايو وأخيراً جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 الشهر الأخير في العام المالي الحالي 2021-2022.

ووفقاً للكتاب الدوري الخاص بـ جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 حدد مواعيد صرف مرتبات يونيو 2022 لتكون على مدار أربعة أيام تبدا من يوم 21 يونيو الحالي وحتى يوم 27 يونيو من نفس الشهر.

جدول مواعيد صرف مرتبات الشهر

وتضمن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2022 لتبدأ من يوم الإثنين الموافق لـ 21 يونيو للعاملين والموظفين بنحو 33 وزارة وجهة وهيئة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة ثم حدد اليوم التالي الثلاثاء الموافق لـ 22 يونيو الجاري موعد لصرف مرتبات العاملين بـ 33 ىوزارة ووجهة وجهاز تابع للجهاز الإداري للدولة.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 على يومين

وبحسب جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 يصرف الموظفون والعاملون المرتبات الخاصة بشهر يونيو على مدار يومي الأثنين ثم الثلاثاء بوزارات البحث العلمي- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- - السياحة - الآثار- التنمية المحلية- الثقافة .

كما يصرف الموظفون بوزارات الصحة والسكان - الداخلية - التنمية المحلية المالية -قطاع الأعمال العام - الخارجية - الري والموارد المائية -الزراعة - التعاون الدولي - التجارة والصناعة- والبيئة- والقوى العاملة - والهجرة وشؤن المصريين بالخارج - التربية التعليم- التعليم العالي مرتبات الشهر الحالي بحسب جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022.

وخصص جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 يومي الـ 26 و27 من شهر يونيو موعد لصرف المرتبات لكافة العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة ممن لم يتمكنوا مكن صرف مرتباتهم في اليومين السابقين.