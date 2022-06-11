انطلاق فيلم الحارة بدور السينما في السعودية والأردن

انطلق فيلم الحارة للمخرج باسل غندور تجاريًا في دور العرض بالسعودية والأردن ابتداءً من 9 يونيو، وذلك بالتعاون مع الشركة العربية للإعلام في الأردن، وفي السعودية بالتعاون مع رواد ميديا للإنتاج والتوزيع الصوتي والمرئي.

دار عرض الفيلم في السعودية

وينطلق الفيلم في 21 دار عرض بالسعودية، وهي سينيبوليس «سينما الجامعة بلازا- مول الحكير تايم جازان»، إمباير «أبها - الخبر - الأندلس مول جدة - سينما جراند مول حائل- عرعر - جازان»، موفي «الأحساء - سينما الهيفاء جدة - سينما عزيز مول جدة - سينما بوليفارد الرياض- سينما مول العرب جدة - مول الظهران - سينما مولان خميس مشيط - مول النخيل الرياض - الطائف سيتي ووك - مول ذا فيو الرياض - سينما يو ووك الرياض - مول الياسمين جدة»، فوكس مول القصر الرياض.

كما ينطلق في 4 دور عرض في الأردن، وهي جراند سينما «سيتي مول» الساعة 6:15 مساءً و8:30 مساءً و10:45 مساءً، وبرايم سينما «العبدلي مول» الساعة 7 مساءً، وبرايم سينما «البركة مول» الساعة 6:15 مساءً، وتاج سينما «تاج مول» الساعة 3:15 مساءً، والساعة 5:30 مساءً، والساعة 7:45 مساءً، والساعة 10:15 بتوقيت الأردن.

وحصل الفيلم مؤخرًا على جائزة الجمهور، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى من مهرجان الفيلم الدولي الأول في أنوناي بفرنسا، وترشح لـ 4 جوائز في جوائز النقاد للأفلام العربية التي يقدمها مركز السينما العربية على هامش فعاليات الدورة الحالية من مهرجان كان.

مشاركة فيلم الحارة في المهرجانات الدولية

وحظيّ فيلم الحارة بإشادات واسعة ضمن جولة عروضه؛ شارك خلالها في العشرات من المهرجانات الدولية؛ وأبرزها مهرجان لندن السينمائي ومهرجان روتردام السينمائي الدولي.

وكان عرضه الأول عربيا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بينما كان عرضه العالمي الأول في واحد من أعرق المهرجانات الدولية وهو مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي ضمن مسابقة بياتزا غراندي ليصبح أول فيلم أردني طويل يشارك في هذا المهرجان.

وتلقى فيلم الحارة الإشادات النقدية والمدح من النقاد والمواقع العالمية منها سكرين دايلي، Backseat Mafia، موقع Pop Matters الأميركي الشهير وموقع The Upcoming البريطاني وصحيفة Corriere Del Ticino السويسرية.

أحداث فيلم الحارة

وتدور أحداث الفيلم في حي تحكمه النميمة والعنف في شرق عمّان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقا أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعا مصورا لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حدا لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها.

وكان مشروع فيلم الحارة قد فاز بجائزة لجنة التحكيم لبرنامج صناعة الأفلام Eastern Promises ضمن فعاليات مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بالتشيك، وحصل على جائزتين من ملتقى القاهرة السينمائي للأفلام الروائية في مرحلة ما بعد الإنتاج ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

كما تلقى الفيلم دعمًا من صندوق الأردن لدعم الأفلام، التابع للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ومؤسسة الدوحة للأفلام «قطر»، ومعمل مهرجان البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام «السعودية».

وخلال مرحلة التطوير، نال مشروع الفيلم مساندة كل من ورشة EAVE للمنتجين، وورشة راوي لكتاب السيناريو، وملتقى دبي السينمائي، ومنتدى سورفند لترويج الأفلام التابع لصندوق النرويج لدعم سينما الجنوب.

تفاصيل فيلم الحارة

فيلم الحارة من تأليف وإخراج باسل غندور، وبطولة عماد عزمي، بركة رحماني، منذر رياحنة، ميساء عبد الهادي، نادرة عمران ونديم ريماوي، وإنتاج بيت الشوارب «يوسف عبدالنبي»، The Imaginarium Films «رولا ناصر» وLagoonie Film Production «شاهيناز العقاد» كمنتج مشارك، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عربيا، بينما تتولى الشركة الفرنسية Elle Driver المبيعات في باقي أنحاء العالم.

وشارك باسل غندور في تأليف وإنتاج فيلم ذيب الذي ترشح لنيل جائزة أفضل فيلم أجنبي في كل من حفل توزيع جوائز الأوسكار والبافتا، كما فاز بجائزة البافتا لأول عمل روائي أول سنة 2016.