منذر رياحنة: على الرجل أن يكون خادما للمرأة.. وأرى أدوار الشر منطقية

تحدث الفنان الأدرني منذر رياحنة عن كواليس تقديمه شخصية «الشيخ أحمد» في مسلسل الاختيار الموسم الثالث الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2022، معربًا عن سعادته بالمشاركة في العمل الفني.

وحرص منذر رياحنة على تقديم الشكر لأهل سيناء والقائمين على مسلسل الاختيار، خلال لقائه في برنامج «صباح العربية»: «تحية لكل أهل سيناء، وتحية للشخصية التي قدمتها، أنا حكيت قبل كدا إن السلاح الوحيد لحماية الوطن هو شعبه».

منذر رياحنة بعد مشاركته في الاختيار: أهل سينا ضحوا بدمائهم

وأضاف خلال اللقاء: «أهل سينا ضحوا بدمائهم عشان يثبتوا إن سينا مصرية وها البلد مصرية، أهل سينا ناس شرفاء، وأنا بشكر كل القائمين على المسلسل لأني قدمت هذا الدور، أول شيء مهم في حياتي هو الوطن، كل ما كان وطني بخير كلنا هنكون بخير».

وعند سؤاله عن تجسيده أدوار الشر في معظم أعماله، رد ضاحكًا: «قدمت الخير محدش شافه، الشخصية ودامك من وجهة نظرك بتبقى شخصية شريرة، ولكن لو دخلتي في جوانب الشخصية مش هتلاقيها شريرة هتلاقيها ردة فعل مش أكتر، وأنا لما بمثل شخصية شر ببقى شايفها أفضل من الشخص الخير اللي بيمثل معايا، وبشوفها في منطق مختلف».

الفنان #منذر_رياحنة يوضح وجهة نظره من تصريحه الشهير "من واجب الرجل أن يكون خادمًا لزوجته" #صباح_العربية pic.twitter.com/UzRFIgJFEV — برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) June 14, 2022

منذر رياحنة: على المرأة أن تكون ملكة والرجل خادمها

كما علق «رياحنة» على تصريح سابق له ذكر فيه أن الرجل عليه أن يخدم المرأة، بقوله: «أنتن متفوقات في الأناقة والجمال والحنية والحب، وعلى الرجل أن يكون الملك وهي الأميرة، لأنها أجمل ما في الكون هي اللي علمتنا وربتنا، هي الأناقة في الكون، وأنا ضد التحدي مع الرجل، يجب على المرأة أن تبقى ملكة، والرجل خادمها ودا شرف ومعرفة بقيمتك أنت كأنثى».