منذر رياحنة يكشف تفاصيل دوره في فيلم لعبة شيطان.. «يبدأ 26 يناير»

تستقبل السينمات خلال الفترة المقبلة عددا من الأفلام من بينها فيلم لعبة شيطان بطولة منذر رياحنة، الذي يتم طرحه بدور العرض 26 يناير المقبل.

وكشف بطل العمل منذر رياحنة عن الشخصية التي يقدمها في فيلم لعبة شيطان، من خلال مشاركة جمهوره، بوستر الفيلم الذي يتصدره بصورة خاصة له عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وكشف رياحنة، من خلال المنشور، عن أنه يجسد دور صحفي، قائلا: «الصحفي دياب ورئيس تحرير في فيلم لعبة شيطان إن شاء الله في جميع دور العرض ابتداء من 26 يناير، دعواتكم».

تفاصيل فيلم لعبة شيطان

يذكر أن فيلم لعبة شيطان يشارك فيه عدد من النجوم؛ منهم باسم سمرة ومنذر رياحنة ومحمد عز ومصطفى أبو سريع ومي القاضي ومنى ممدوح ونانسي صلاح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عثمان وإخراج إبرام نشأت.

منذر رياحنة يواصل تصوير ولهان

ويواصل الفنان منذر رياحنة خلال هذه الفترة، تصوير مشاهده في مسلسل جديد يحمل اسم «ولهان»، ويشارك فيه بجانب محمد نجاتي وريم أحمد ومحمد رضا وحامد الشراب وإيمان رجائي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج بلال العربي.

وشارك رياحنة في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل موسى، الذي شارك فيه بجانب محمد رمضان، وسمية الخشاب وهبة مجدي وتارا عماد وصبري فواز وسيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.