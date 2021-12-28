منذر رياحنة يشارك في بطولة «ولهان»: أول تعاون مع بلال العربي

تعاقد الفنان الأردني منذر رياحنة، على المشاركة في بطولة المسلسل الدرامي الجديد «ولهان» الذي يخرجه بلال العربي.

ويخضع حاليا منذر رياحنة لجلسات عمل مكثفة تجمعه بالمخرج بلال العربي، بخصوص شخصيته التي سوف يقدمها خلال أحداث العمل.

قصة وأبطال مسلسل ولهان

ويعد هذا العمل هو أول تعاون فني يجمع بين «رياحنة» و«بلال» في الدراما، وسوف تدور أحداث المسلسل في إطار الـ10 حلقات، كما تجمع أحداث المسلسل بين التشويق، والرعب والإثارة.

ويشارك في بطولة مسلسل «ولهان» مع منذر رياحنة كل من محمد نجاتي، ريم أحمد، محمد رضا، حامد الشراب، إيمان رجائي، خالد محروس، بسنت النبراوي، سيناريو وحوار ورشة Big pen، وإخراج بلال العربي، ومشرف على الإنتاج محمد أبو العلا، وإنتاج شركة جولدن xyz جروب للإنتاج الفني والتوزيع.

آخر أعمال منذر رياحنة

يذكر أن آخر أعمال منذر رياحنة مشاركته في الفيلم الأردني «الحارة» برفقة ماد عزمي، بركة رحماني، ميساء عبد الهادي، نادرة عمران ونديم ريماوي ومن تأليف وإخراج باسل غندور.

وكانت أحداث الفيلم تدور في حي تحكمه العنف والنميمة في شرق عمّان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها ترفض ذلك وتقف عائقاً أمام اكتمال قصتهما، وعندما تقوم كاميرا أحد الأشخاص المبتزين بتسجيل مقطع مصور لهما في وضع حميمي، فتلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حداً لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها.

كما يشارك «رياحنة» في المسلسل الأردني «حضور لموكب الغياب»، الذي تدور أحداثه حول النضال الوطني بين فلسطين والأردن ضد الحرب على إسرائيل في الفترة ما قبل وبعد 1965.