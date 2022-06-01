افتتاح معهد التمريض في قرية صفط الحرية بالبحيرة بتكلفة 26 مليون جنيه

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، معهد التمريض بقرية صفط الحرية بإيتاي البارود، والمقام على مساحة 922 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون جنيه، ويتكون من دور أرضي وطابقين علويين، ويضم 50 غرفة و2 مُصلى و6 حمامات للرجال والسيدات، بالإضافة إلى مبنى مكون من جناحين يربط بينهما ممر به 4 غرف دراسية، ويستوعب 840 طالبا بالفرقة الأولى و337 طالبا بالفرقة الثانية، وبه 83 عضو هيئة تدريس.

فرع للمعهد الفني الصحي بالإسكندرية

يذكر أنه قد صدر قرار رقم 406 لسنة 2017، بتحويل مستشفى التكامل بصفط الحرية كملحق بمبنى المعهد الفني الصحي بالإسكندرية، وقد تم نقل القوة الاستيعابية لمعهد تمريض زاوية غزال لصفط الحرية، وفي 17 أبريل 2022 تم إعلان المعهد كفرع البحيرة من المعهد الفني الصحي بالإسكندرية.

من جانبه، أكد محافظ البحيرة على تقدم كافة أوجه الدعم والمساندة، وموضحا أن السعي لتشجيع إقامة مثل تلك الصروح الطبية التي تساعد على تحسين مستوى المنظومة الصحية بنطاق المحافظة.

وأشار «آمنة» إلى أن هناك تنسيق وتعاون كامل بين مديريتي التربية والتعليم والصحة للعمل على إزالة كافة العقبات والمشاكل التي تعترض العملية التعليمية بالمعهد.

دعم مهنة التمريض والاهتمام بها

وأضاف محافظ البحيرة، أن هناك حرص على دعم مهنة التمريض والاهتمام بها لكونها أحد أهم دعائم المنظومة الصحية، وضرورة إعداد كوادر تمريض على كفاءة عالية ومستوى طبي متميز يساعد في تقديم خدمة طبية ورعاية صحية وعلاجية للمرضى بمختلف المستشفيات.