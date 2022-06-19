كيف تحافظ على جهاز التكييف من حوادث الحرائق والانفجارات؟ «فيديو»

تتزايد حرائق الشقق بسبب الماس الكهربائي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، لذا يلجأ أغلب المواطنون لتخفيض تلك الدرجات، وتلطيف الجو عن طريق استخدام المكيفات الهوائية، التي توفر الهواء المُنعش اللطيف، ولكن العديد لا يعبأ بأن كثرة استخدامه قد يسفر عن نشوب حرائق ضخمة.

لتجنب الحرائق بسبب مكيفات الهواء يجب اتباع النقاط التالية

وقال «أبو اليزيد» أخصائي فني التكييفات والكهرباء في بث مباشر مع «الوطن» عدة تعليمات يجب اتباعها، وعدة مخاطر يجب تجنبها، وهي.

- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية للمكيف، بمعني أن تكون الوصلات الكهربائية التي تجري في الحوائط تكون أقوى من أسلاك التكييف.

- تجنب تكرار تشغيله لساعات طويلة منعًا للحريق.

- يجب صيانة أجهزة التكيف في بداية كل موسم قبل تشغيلها.

- يفضل عدم خفض درجات حرارة المكيف عن 24 أو 25 درجة حتى لا يتأثر الجسم بالتغير المفاجىء فى درجات الحرارة.

- استبدال قطع الغيار التي تحتاج إلى استبدال في حال تلفها.

- ضرورة وجود فني مختص للقيام بعملية الصيانة اللازمة إذ أمكن.

- عدم ترك المكيف يعمل بصفة متواصلة.

- ضرورة تناسب عدد المكيفات وقوة التحميل في المنزل لأنه عنصرا أساسيا لعدم حدوث انقطاع للكهرباء في المنزل.

انفجار تكييف الهواء.. سبب حريق منزل الفنان محمد هنيدي

وشغل الفنان محمد هنيدي، رأي المواطنين خلال الأيام الماضية، بعد نشره لصور منزله وهو به حالة حريق بسبب التكييف على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا عبر حسابه الرسمي، «الحمد لله.. بيتي ولع فجأة.. بس الحمد لله إن ربنا حفظنا وحفظ الأسرة وإنها جت على قد كده ولحقناها بدري».