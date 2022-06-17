شهيد لقمة عيش جديد بالفيوم.. «عادل» خرج للعمل فصعقته الكهرباء حتى الموت

اعتاد الشاب العشريني أن يستيقظ يوميا ويخرج بحثا عن لقمة العيش له ولأسرته، متجاهلاً الخروج والفسح والجلوس على المقاهي كعادة الشباب في باقي عمره، حيث خرج لإصلاح عُطل كهربائي داخل إحدى الشقق في مدينة الفيوم، وأثناء عمله لامس سلك عاري دون أن يأخذ باله، فصعقته الكهرباء ولم يتمكن من الابتعاد عنها حتى سقط جثة هامدة، ليصبح شهيدا جديدا للقمة العيش، فيما هرع أصحاب المنزل وأبلغوا الشرطة واستغاثوا بالإسعاف.

مصرع كهربائي

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغاً من أسرة تقيم في منطقة المدينة الصناعية بنطاق القسم، بمصرع كهربائي صعقاً بالكهرباء داخل منزلهم أثناء إصلاحه عُطل في أحد الوصلات الكهربائية.

وفاة مأساوية

وانتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم، إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع الشاب عادل.م، في العقد الثاني من العمر، صعقا بالكهرباء أثناء تصليح وتوصيل إحدى الوصلات الكهربائية في إحدى الشقق السكنية، وأثناء عمله لامست يده سلك عاري دون قصد فصعقته الكهرباء ولم يتمكنوا من إنقاذه.

شهيد لقمة العيش

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف الجهات المختصة التي صرحت بتسليم الجثة لذويه لتشييع جنازته ودفنه في مقابر أسرته، فيما سيطرت حالة من الحزن على أهالي الفيوم حزنا على وفاته مطلقين عليه لقب شهيد لقمة العيش، حيث تحولّت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء في الشاب الراحل.

تحرير محضر

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.