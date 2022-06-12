15 سيارة بسعر أقل من 230 ألف جنيه موديل 2022.. تكييف وأوتوماتيك

البحث عن سيارة حديثة لا يتجاوز سعرها 230 ألف جنيه مهمة صعبة بالنسبة لراغبي اقتناء سيارة موديل العام أو السنة الماضية، في ظل الظروف الراهنة التي تلحق قطاع السيارات بسبب ارتفاع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الرقائق الإلكترونية، بحسب تصريحات عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات.

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات أن راغبي شراء السيارات يبحثون عن أرخص السيارات العائلية فى السوق المصري وبها جميع الكماليات أهمها التكييف وناقل الحركة أوتوماتيك، منها:

سيارة لادا لارجوس 2020

ناقل الحركة مانيوال / فان 1600 CC.

السعر المتداول للسيارة في السوق: 200,000 جنيه.

بروتون ساجا 2021

ناقل الحركة أتوماتيك / Premium 1300 CC

السعر المتداول للسيارة في السوق205,000

سوزوكي سويفت ديزاير 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة \ اتوماتيك / Highline 1200 CC

سعر السيارة المتداول للسيارة في السوق: 206,500 جنيه.

شيفروليه أوبترا 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة أتوماتيك / Comfort 1500 CC.

السعر المتداول في السوق للسيارة 208,500.

سوزوكي سويفت ديزاير 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة اتوماتيك / Top Line 1200 CC.

السعر المتداول للسيارة في السوق 214,500.

رينو لوجان 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / E2 1600 CC.

السعر المتداول للسيارة في السوق215,000.

شيفروليه أوبترا 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة اتوماتيك / Comfort w Accessories 1500 CC.

السعر المتداول في السوق للسيارة 215,500.

سوزوكي سيلاريو 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / GA 1000 CC.

السعر المتداول في السوق للسيارة 216,900.

شيري اريزو 5 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 1500 CC.

السعر المتداول في السوق للسيارة 217,000.

نيسان صني 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / بيز لاين 1500 CC.

السعر المتداول في السوق للسيارة 218,400.

شانجان ألسفن 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / L1 1400 CC.

السعر المتداول في السوق للسيارة 225,000.

لادا لارجوس 2020

ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال 1600 CC.

السعر المتداول في السوق للسيارة 225,000.

سوزوكي سيلاريو 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة manual / GL 1000 CC.

السعر المتداول في السوق للسيارة 226,900.

بي واي دىي

ناقل الحركة الخاص بالسيارة F3 2022 مانيوال 1500 CC.

السعر المتداول في السوق 229,500.

لادا جرانتا

ناقل الحركة الخاص بالسيارة 2022 اتوماتيك / E1 1600 CC.

السعر المتداول في السوق للسيارة 229,50.