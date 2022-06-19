عاجل.. السكة الحديد: صرف تذاكر عيد الأضحى 2022 للمواطنين بالرقم القومي

بدأت هيئة السكة الحديد، طرح تذاكر عيد الأضحى 2022، صباح اليوم، للمسافرين يوم الأحد الموافق 3 يوليو المقبل، مشيرة إلى أنّها استعدت لقدوم العيد من خلال تجهيز القطارات وصيانتها، وتجهيز قطارات إضافية، للدفع بها وقت الذروة، وزيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات؛ لمنع الزحام على الشبابيك، علاوة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

صرف تذاكر عيد الأضحى للركاب بموجب بطاقة الرقم القومي

قال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إنه سيتم صرف تذاكر عيد الأضحى 2022، للركاب بموجب بطاقة الرقم القومي، بدءًا من صباح اليوم الأحد الموافق 19 يونيو الجاري، لافتا إلى أن هناك رقابة مشددة على شبابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية، للتصدي للسوق السوداء، وأن جميع المحطات والقطارات مطهرة تماما ضد كورونا.

صرف 4 تذاكر عيد الأضحى لكل راكب

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه سيتمّ صرف 4 تذاكر عيد الأضحى 2022 لكل راكب، بموجب بطاقة الرقم القومي، مشيرًا إلى أنّه سيتم طرح مقاعد إضافية عقب الانتهاء من كافة التذاكر المطروحة، لإستيعاب جموع الركاب المسافرين.

وأوضح أنَّ جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

غرامات فورية على المتهربين من دفع قيمة تذاكر عيد الأضحى

وأشار المصدر إلى أنّه سيتم تطبيق غرامات فورية على المتهربين من دفع قيمة تذاكر عيد الأضحى 2022، بكل أنواعها خلال رحلات العيد، والتى تصل إلى 50 جنيهًا غرامة استقلال القطارات الروسية الجديدة دون تذكرة، و40 جنيهًا للقطارات الـVip، و30 جنيهًا للقطارات المكيفة درجة أولى وتانية، و20 جنيهًا للقطارات تحيا مصر، بالإضافة إلى فرض عقوبة قدرها 70 جنيهًا على المدخنين داخل عربات القطارات، لافتة إلى أنه لن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة.