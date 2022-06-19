بالأسماء.. مصرع وإصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بجنوب سيناء

لقي شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرون، في حادث تصادم بين سيارتين على طريق «الطور - أبورديس».

تصادم سيارتين

وتلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من شرطة النجدة، يفيد تصادم سيارة ربع نقل رقم «ط هـ و 7847» مع سيارة ملاكي «ط ج ب 1929»، على الطريق الساحلي «الطور - أبورديس»، بعد منطقة سهل القاع بحوالي 2 كيلو متر في اتجاه مفارق سانت كاترين على الطريق القديم.

وجرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، والذي أسفر عن مصرع صلاح الدين خالد عبد الجليل متولي محمد، 26 سنة، مقيم في طور سيناء.

أسماء المصابين

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من:

１- أحمد كمال علي، 30 سنة، من الإسماعيلية، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، واشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه خلع بالكتف الأيسر، واشتباه كسر بالساق اليسرى، وجرح قطعي بالوجه حوالي 4 سم.

２- أحمد ربيع سليمان، 33 سنة، من الاسماعيلية، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

３- محمد ربيع إبراهيم السيد، 23 سنة، من الإسماعيلية، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

４- العبد الله جمعة محمد صالح، 35 سنة، مصاب باشتباه كسر بقاع الجمجمة، واشتباه كسر متفتت بالذراع الأيسر، وجرح بالرأس حوالي 10 سم.

５- رجب الشحات إبراهيم السيد، 38 سنة، من الإسماعيلية، مصاب باشتباه نزيف بالمخ ونزيف بالبطن وجرح متهتك بفروة الرأس واشتباه كسر بالساق الأيسر.

６- محمود يوسف عبد المقتدر، 28 سنة، من الإسماعيلية، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وجروح متفرقه بالجسم.

ونُقل المصابون إلى مركز طب الزهراء بطور سيناء، فيما نُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الطور العام، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.