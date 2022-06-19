منار اللبنانية تعلن عن محاولة سرقتها وقتلها بإطلالة مثيرة «صور»

قالت الفنانة اللبنانية منار، إنها تعرضت الأيام الماضية، لعدة أمور وصفتها بـ البشعة، خصوصًا مع محاولات سرقتها وقتلها خلال إحدى الحفلات، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، مع نشرها مجموعة صور لها وهى ترتدي فستانًا مكشوفًا باللون الأخضر وتضع فوقه عباءة مطرزة من نفس اللون.

منار اللبنانية تعلن عن محاولة قتلها وسرقتها: ليلة بشعة

ولم تكشف منار اللبنانية، عن أي تفاصيل تتعلق بالحفل أوكيفية الاعتداء عليها ومحاولة سرقتها وقتلها، أو الشخص الذي يقف وراء كل ذلك، وهل الأمر وصل للشرطة أم لا؟.

واكتفت بكتابة تعليقًا لها عبر حسابها بـ انستجرام، مصحوبة بالصور التي ظهرت من خلالها بإطلالة مثيرة بقولها: «16 حزيران - يونيو - كانت حفلة وصارت سرقة ومحاولة قتل بنفس الليلة».

واستطردت بقولها: «ليلة بشعة كِتير، بس الله حماني بكلمة (ماشاءالله) الموجودة على باب بيتي».

دخلت في أزمة مع أبناء شعبان عبد الرحيم بسبب الميراث

وعُرف اسم منار اللبنانية داخل مصر، بعد الأزمة التي وقعت بينها وأبناء الراحل شعبان عبد الرحيم، بعد زعمها أن شعبولا أوصى لها قبل وفاته عام 2019 بـ فيلا، بخلاف مطالبتها بميراثها من تركته.

ورد أبناء شعبولا، بتأكيدهم عدم وجود علاقة تجمع بين والدهم وبين منار اللبنانية ولم يتزوجها، ولم يكتب لها أي شئ حتى تأتي وتقتسم الميراث معهم.