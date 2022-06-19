«السياحة» تصدر مجلدا جديدا عن علوم المواد والتقنيات في مصر القديمة

أصدرت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (IFAO) مجلدا تحت عنوان «علوم المواد والتقنيات في مصر القديمة».

علوم المواد والتقنيات في مصر القديمة

وأوضح باسم جهاد المشرف على وحدة التدريب المركزي في الوزارة، أنّ المجلد يعد نتاج أعمال المؤتمر العلمي الأول الذي انعقد في نوفمبر 2017 بمتحف قصر محمد على بالمنيل تحت عنوان «علوم المواد والتقنيات في مصر القديمة».

وأضاف باسم جهاد أن المجلد يضم عددا من الأوراق البحثية حول أهمية علم الأركيوميتري في مجال علم الآثار وأهمية علوم الفيزياء والكيمياء التطبيقية وربطها بعلم الآثار.

مشاركة 200 باحث من المعاهد الأثرية

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر علوم المواد والتقنيات في مصر القديمة جاء بمشاركة حوالي 200 باحث من المعاهد الأثرية والجامعات المصرية والأجنبية من مختلف دول العالم، حيث كان فرصة لالتقاء الباحثين والمتخصصين في هذه المجالات، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تكنولوجيا المواد والصناعات في مصر القديمة وتطورها عبر العصور.