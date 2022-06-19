شروط مدارس التمريض بعد الإعدادية 2022 والمستندات المطوبة للتقديم

كثرت خلال الدقائق القليلة الماضية عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» حول شروط مدارس التمريض بعد الإعدادية 2022، إذ يفكر البعض في الالتحاق بتلك المدارس لتعلم فنون التمريض وأساسياته لهذا يزداد السؤال عن الأوراق المطلوبة والشروط، فضلا عن المستندات المطلوبة للتقديم.

وبحسب وزارة الصحة والسكان، فإن هناك شروطا للالتحاق بـ مدارس التمريض بعد الإعدادية 2022 في جميع المحافظات على أن تحدد مديرية الصحة في كل محافظة درجات قبول الطلاب.

شروط مدارس التمريض بعد الإعدادية 2022

وأوضحت الصحة شروط مدارس التمريض بعد الإعدادية 2022 في الآتي:

- يجب تخطي اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي، والكشف الطبي على أن يتضمن القبول امتحانًا في الإملاء باللغة العربية.

- كما يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك ولا يقبل بغير ذلك.

- بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر لا بد من التعهد بالتفرغ للدراسة، وألا تكون الطالبة متزوجة.

- يجب الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية بمرحلة التعليم الأساسى، في نفس عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

- يجب أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة نفسها التي حصل منها على الشهادة الإعدادية على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة.

- بالنسبة للمحافظات النائية لا تقبل طالبات من خارج المحافظة إلا بعد استكمال الأعداد من الدور الأول والثاني من ذات المحافظة.

- يجب ألا تقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا.

- أخيرا يجوز بقرار من وزيرة الصحة النزول بالسن 6 أشهر في حالة احتياج المديرية وعدم استكمال الأعداد المطلوبة وبمراعاة المجموع الأعلى للدرجات.

الأوراق المطلوبة للتقدم لمدارس التمريض بعد الإعدادية 2022

ويتطلب الالتحقاق مدارس التمريض بعد الإعدادية 2022 تقديم بعض المستندات والأوراق ومنها تقديم عدد 8 صور شخصية 4X6 بشرط أن تكون خلفيتها بيضاء، وأخيرا كما يتم تقديم صورة البطاقة الشخصية الخاصة بولي أمر الطالبة / الطالب، شهادة ميلاد أصلية للطالب، و3 صور منها، تقديم أصل الشهادة الإعدادية و3 صورة منها، تقديم 6 طوابع مهن طبية، حافظة بلاستيكية، دمغة بجنيه، 2 طوابع مهن طبية.