بدائل الثانوية العامة 2022 في الدقهلية.. مدارس التمريض للطالبات

يترقب الكثير من طالبات الشهادة الإعدادية ظهور النتيجة خلال الأيام المقبلة، وذلك من أجل التقديم في مدارس التمريض المنتشرة في مراكز ومستشفيات محافظة الدقهلية، وهي إحدى بدائل الثانوية العامة 2022، والتي وجدت إقبالا شديدا عليها خلال الأعوام الماضية، ما جعلها تقبل الحاصلين على أعلى المجاميع، والمفاضلة بينهم كون أن كل مركز يكون به فصل واحد فقط وللطالبات فقط، وفق القواعد والشروط التي يتم وضعها لقبول الطالبات الجدد.

بدائل الثانوية العامة 2022 بالدقهلية للطالبات

وتحدد مديرية الصحة بالدقهلية كل عام الحد الأدنى للتقديم لمدارس التمريض، حيث يتم القبول بجميع المدارس الثانوية الفنية للتمريض بنات التابعة لمحافظة الدقهلية، طبقًا للتوزيع الجغرافي، ووفق قواعد تم وضعها لقبول الدفعة الجديدة.

وتكون أولوية القبول للدفعة الجديدة بمدارس التمريض للعام الدراسي للأعلى مجموع، ومن تنطبق عليهم الشروط.

شروط القبول في الدفعة الجديدة بمدارس التمريض

- أن تكون الطالبة حاصلة على الشهادة الإعدادية الحديثة هذا العام 2022.

- لايقل السن عن 14 عاما و6 أشهر.

- ألا تكون الطالبة متزوجة، ولا يتم الزواج أثناء الدراسة.

- تجتاز الطالبة اختبارات القبول والكشف الطبي.

- سعة الفصل تتراوح من 25 الى 30 طالبة بكل فصل.

ويستثني من جميع شروط القبول، ماعدا «الكشف الطبي وشهادة الوفاة أثناء تأدية الواجب الوطني بشهادة معتمدة»، أبناء شهداء الواجب الوطني من الجيش والشرطة والجيش الأبيض.

أما المستندات المطلوبة للتقديم في هذه المدارس، والتي تعد من بدائل الثانوية العامة 2022 بالدقهلية، فهي:

- شهادة الإعدادية 2022.

- شهادة ميلاد الطالبة.

- 6 صور شخصية للطالبة.

- بطاقة ولي الأمر.

- صور ضوئية لكل مستند.