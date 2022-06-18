برنامج «وعي» بـ«التضامن»: أطلقنا مسابقة ضمن حملة ضد زواج الأطفال

كشفت آمال زكي، مستشار وزير التضامن لبرنامج «وعي» للتنمية المجتمعية، تفاصيل إطلاق وزارة التضامن مسابقة يومية بقيمة 1000 جنيه ضمن حملتها ضد زواج الأطفال، والتي حملت اسم «كل يوم معلومة»، وهي المسابقة التفاعلية والتي يجري نشرها عبر الصفحة الرسمية للوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي.

زكي: المسابقة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر

وأضافت «زكي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المسابقة تتضمن نشر معلومات بشكل يومي على الصفحة الرسمية لوزارة التضامن، وهي مسابقة تفاعلية تنشر على الصفحة الرسمية للوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، وتدور الأسئلة في المسابقة حول المخاطر الصحية والتعليمية والاجتماعية والقانونية تجاه زواج الأطفال.

زكي: أرسل كلمة شارك على 1442

واستطردت مستشار وزير التضامن لبرنامج «وعي» للتنمية المجتمعية: «المتسابق يمكن له الدخول عبر المنصة التفاعلية الرقمية للوزارة على رقم 1442، وإرسال رسالة مكتوب فيها (شارك)، وهيظهر ليه السؤال بعد كدة وبعدين يقوم باختيار الإجابة الصحيحة، ويطلب منه إدخال اسمه ومعلوماته بعد ذلك».

وأوضحت أن الاشتراك في المسابقة يتم بشكل مجاني تماما عبر إرسال كلمة «شارك» على الخط الساخن وفيها يجيب المتسابق عن السؤال، ثم تعلن الوزارة عن الفائز يوميا بنظام قرعة إلكترونية بين أصحاب الإجابات الصحيحة، «بنقوم بنشر فيديوهات وحكايات توضح حكايات الأطفال اللي تعرضوا للزواج المبكر من أجل التوعية بتلك القضية».

وتابعت: «بنحاول عبر مواقع التواصل الاجتماعي إقناع لفتيات وتوعيتهم بخطورة وأضرار الزواج المبكر، وبنوجه تعلميات لأولياء الأمور أيضا وأهالي الفتيات لأن القرار في أيديهم هم، والمسابقة بتعطي معلومات للفتيات لم تكن معلومة لديهن من قبل، وهي معلومات لجوانب يغفل عنها الكثير».