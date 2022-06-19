«حياة كريمة» بأسوان: نجاح المبادرة الرئاسية بكافة القطاعات

قال الدكتور محمد صلاح، منسق مبادرة حياة كريمة بأسوان، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان تشهد حالة من النجاح والزخم في كل القطاعات، لافتًا إلى أن المبادرة الرئاسية بمحافظة أسوان شملت 3 مراكز وهم «إدفو ومصر النوبة وكوم أمبو».

دخول كل قرى أسوان في مبادرة حياة كريمة

وأضاف صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف وآية جمال الدين في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن الثلاثة مراكز يتضمنوا 31 قرية أم، و100 قرية من قرى التوابع وما يتبعها من نجوع وكفور، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي تم دخول عدد من القرى بمركز ومدينة أسوان وتبعها دخول قرى المحافظة كافة، وهو ما ترتب عليه دخول 31 قرية أم بالمحافظة.

الانتهاء من إنشاء 31 مجمع خدمي

وأكد منسق مبادرة حياة كريمة بأسوان على تنفيذ عدد كبير من المشروعات بكل القطاعات، لافتًا إلى الانتهاء من عدد من المجمعات الخدمية، حيث يبلغ عددهم 31 مجمع خدمي، مشيرًا إلى أن ما يتبقى من المجمعات الخدمية معدلات الانتهاء منهم تخطت 92%.

إنجازات بكل القطاعات

واشار صلاح إلى وجود 31 مجمع زراعي، إضافة إلى إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير 157 مركز للشباب، لافتًا إلى إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير 29 وحدة إسعاف، وإنشاء أكثر من 56 كوبري، وتنفيذ 63 مشروع سكني لعمارات سكنية يتم تنفيذها بـ3 مراكز بإدفو ومصر النوبة وكوم أمبو.

ولفت منسق مبادرة حياة كريمة بأسوان إلى تنفيذ مشروعات بالكهرباء، حيث يتم تنفيذ 86 مشروع، إضافة إلى 16 مشروع وحدات تضامن، وإنشاء مجمعات صناعية، و188 مشروع خاص بشبكات مياه الشرب، ومحطات معالجة ومحطات رفع، وتنفيذ 115 كيلو متر بمشروعات للطرق من خلال الهيئة العامة للطرق.

ونوه إلى تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالأبنية التعليمية، حيث يوجد 106 مشاريع لهيئة الأبنية التعليمية، حيث يوجد عدد كبير من المدارس التي يتم إنشائها وإحلالها والانتهاء منها، لافتًا إلى وجود 166 مشروع خاص بالري من تبطين للترع، موضحًا تنفيذ العديد من المشروعات الصحية، حيث يتم تطوير 112 وحدة صحية بالقطاع الصحي، إضافة لنتطوير عدد من المستشفيات، مشيرًا إلى وجود قوافل طبية تستهدف القرى، حيث يتم إختيار قريتين كل أسبوع، ويستمر عمل القافلة يومين بالقرية الواحدة.