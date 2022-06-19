«مصر للطيران» تودع أولى رحلات الحج لهذا العام.. واستعدادات بالمطارات

في إطار الاستعداد لبدء موسم الحج لهذا العام، وتفعيلًا لعادتها السنوية، تودع الشركة الوطنية مصر للطيران أول أفواج حجاج بيت الله الحرام، والمقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل، من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي، بحضور قيادات وزارة الطيران المدني ومصر للطيران والجهات والوزارات المعنية.

«مصر للطيران» تنقل كل حجاج التضامن والقرعة ومجموعات من السياحة

وكشف مصدر بشركة مصر للطيران أن الشركة تنقل بشكل حصري كل حجاج القرعة التي تنظمها وزارة الداخلية، فضلًا عن حجاج الجمعيات الأهلية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، والذين يبلغ عددهم أكثر من 8500 حاج، كما ستنقل الشركة أعدادًا من حجاج السياحة، لافتًا إلى أن الشركة ستستخدم طائرات ذات سعة مقعدية متوسطة، وكبيرة لنقل الحجاج هذا العام.

المطارات المصرية استعدت لموسم الحج

وفي نفس السياق، قال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، إنه في إطار حرص وزارة الطيران المدني المصري على توفير كل سبل الراحة والتجهيزات ‏اللازمة لسفر حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة عبر المطارات المصرية، فإنه تم ‏إصدار توجيهات لرؤساء الشركات التابعة ومديري المطارات المخصصة لسفر الحجاج ‏بالعمل على مراجعة كل التجهيزات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختلفة العاملة بالمطارات ‏استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، واتباع الإجراءات الصحية والتعقيم المستمر ‏لأماكن وجود الحجاج وتيسير الإجراءات في رحلات الذهاب والعودة وفق خطة تم اعتمادها ‏بشكل خاص تمهيدا لتنفيذها بموسم الحج هذا العام والذي يأتي بعد فترة توقف دامت لعامين متتالين ‏بسبب ظروف جائحة كورونا‎.‎

وأضاف رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في تصريحات صحفية اليوم بأن أهم مظاهر الاستعداد لموسم الحج ‏هذا العام تمثلت في تخصيص فرق من المنسقين والعلاقات العامة داخل صالات السفر والوصول ‏لمساعدة الحجاج خاصة المرضى وكبار السن وتقديم أية استفسارات، مع إجراء الصيانة الشاملة ‏لجميع المرافق بالمطارات بشكل عام والمرافق التي يتردد عليها الحجاج بشكل خاص مثل أماكن ‏الإحرام ودورات المياه، سواء بصالات السفر للحجاج المغادرين من الأراضي المصرية أو ‏بصالات الترانزيت للحجاج المارين في مصر، إضافة إلى توفير أماكن مجهزة لانتظار المودعين ‏والمستقبلين وإنشاء الخيام والمظلات وتركيب التندات أمام الصالات للوقاية من حرارة الشمس‎.