«السياحة»: إعلان الزيادة بسعر الحج السياحي خلال أيام

يصل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، وفد اللجنة العليا للحج والعمرة التابع لوزارة السياحة وغرفة شركة السياحة، بعد أن أتما الاتفاق بالمملكة العربية السعودية، مع شركة المؤسسة السعودية للطوافة على قيمة أسعار خدمات إقامة حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات.

وكشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة للوزارة ستقدم خلال اليومين المقبلين تقريرا حول الزيادة التي طرأت على أسعار خدمات إقامة الحجاج بمنى وعرفات عن الأسعار؛ التي تم على أساسها تحديد أسعار برامج الحج السياحي التي تم إعلانها بضوابط الحج، موضحا أن اللجنة ستقدم تصوراتها للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار حول آلية توزيع تلك الزيادة الطارئة على البرنامج ما بين الحاج وشركات السياحة المنظمة للحج هذا العام.

الزيادات المتوقعة بأسعار برامج الحج السياحي

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنه وفقا للضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام فإن أي زيادة ستطرأ على أسعار برامج الحج لابد أن توافق عليها اللجنة العليا للحج التابعة لوزارة السياحة، ثم بعد ذلك تعرضها على وزير السياحة والآثار للنظر بتلك الزيادة وإقرارها أو تعديلها، موضحا أن كل المؤشرات تؤكد أن الزيادة التي ستعرضها اللجنة على الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ستتراوح ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه بالنسبة للمستوى الاقتصادي، ومن 12 إلى 16 ألف جنيه بالنسبة لمستوى الـ5 نجوم، لافتا إلى أنه حال إقرار تلك الزيادات سيتم إضافتها لسعر برامج الحج وسيدفعها الحاج.

زيادات أسعار البرامج سيتحملها الحجاج وشركات السياحة

وأشار المصدر إلى أن مقدار الزيادات التي سيتم إضافتها للبرنامج لا تمثل إجمالي الزيادات التي طرأت على أسعار خدمات الإقامة بمنى وعرفات بل جزء منها، وهو الذي سيتحمله الحج، فيما سيتم تحميل باقي الزيادة على شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج، وذلك حرصا من وزارة السياحة على التخفيف على الحجاج.