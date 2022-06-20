رشوان توفيق: أنا محظوظ بحب الناس.. و«هفك» الجبس خلال 20 يوما

تعرض الفنان رشوان توفيق لوعكة صحية شديدة منذ أيام بإصابته بشرخ في قدمه، أدى إلى وضعها في الجبس، ليظل في منزله لما يقرب من 20 يوماً، حتى يستطيع الحركة من جديد.

رشوان توفيق: أنا بخير

وقال الفنان رشوان توفيق لـ «الوطن»: «الحمد لله أنا بخير حالياً، ورّب ضارة نافعة، فبعد أن وضعت قدمي في الجبس رأيت حب الجمهور وأصدقائي لي، فلم أتوقع أن يغمروني بكل هذا الحب، فأنا محظوظ بمحبة الجمهور لي، وأتمني أن تمر الأيام بشكل سريع حت أستطيع أن أقف على قدمي من جديد وأقدم أعمال فنية ».

وعن موعد إزالة الجبس قال رشوان توفيق، «ما يقرب من 20 يوماً، وسوف يتم فك الجبس، وأتابع بشكل مباشر مع الأطباء في المنزل، وأعلم أن ذلك اختبار من الله سبحانه وتعالي وأنا راضي بكل شيء، وأقضي فترة علاجي في الحديث مع الله سبحانه وتعالي، وأشكره على نعمة الصحة، وأتابع من وقت لآخر أعمالي الفنية في التليفزيون، كما أقضي معظم الوقت الآخر مع أحفادي، فهم ثروتي في الدنيا» .

كانت الإعلامية هبة رشوان، ابنة الفنان رشوان توفيق، قد كشفت عن إصابة والدها بشرخ في قدمه، ووضعها في الجبس لمدة شهر تقريبًا، لحين التماثل للشفاء.

ونشرت هبة رشوان، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لوالدها بعد أزمته الصحية برفقة ابن شقيقه، مُعلقة عليها بقولها: «الحاج رشوان وقع، وحدث شرخ في قدمه، وبعد ما جبسها أخد الصورة للذكرى مع ابن عمي دكتور العظام اللي جبس قدمه»

رشوان توفيق يحصل على جائزة الدولة التقديرية

وحصل الفنان رشوان على جائزة الدولة التقديرية منذ أيام بعد قرار وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بإعطاء الجوائز لعدد من الفنان والأدباء في عدة مجالات منها الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.