رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يونيو 2022 وطرق سدادها

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يونيو 2022، من الكلمات التي زادت معدلات البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع قرب موعد إعلان الشركة المصرية للاتصالات WE عن فاتورة التليفون الأرضي التي تتضمن 3 أشهر بداية من أبريل الماضي وحتى يونيو الجاري.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد في التقرير التالي، رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يونيو 2022 على النحو التالي:

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يونيو 2022

ويتيح الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات للباحثين عن رابط دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يوينو 2022، الدخول من خلال الموقع الرسمي أو من خلال الضغط هنــــا.

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي

وفور إعلان الشركة المصرية للاتصالات فاتورة شهر يونيو يستطيع المستهلك دفعها من خلال عدة طرق لسداد المبالغ المستحقة إلكترونيًا، وهي اختيار أيقونة الدفع، واختيار الطريقة المناسبة للمستعلم؛ إما ببطاقة الائتمان أو الفيزا، كما أن هناك طريقة أخرى وهي دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر شركات التحصيل والدفع المختلفة مثل «أمان، وفوري، ومصاري».

إجراءات دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2022

- فتح موقع الشركة المصرية للاتصالات يأتي كخطوة أولى في عملية الدفع إذ يتم من خلاله اختيار أيقونة الخدمات، ويتم بعدها الضغط على أيقونة الاستعلام عن فاتورة الأرضي، ومن خلالها يطلب منك ادخال بيانات الفاتورة الخاصة بالخط الأرضي، وهي: كود المنطقة، ورقم الهاتف الأرضي.

- فور إدخال البيانات السابق ذكرها يتم بعدها الضغط على أيقونة «اظهر الفواتير»، وعلى الفور تظهر قيمة جميع الفواتير المستحقة على المستخدم وما يجب عليه دفعه من رسوم وأموال لاستمرار خدمات الخط الأرضي.

- وأخيرًا يمكن بعد ظهور الفواتير اختيار سداد الفواتير أون لاين من خلال كلمة سداد واختيار طريقة الدفع من الطرق السابق ذكرها.