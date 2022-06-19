«س و ج» كل ما تريد معرفته عن الرقم التأميني الموحد

أكدت الهيئة القومية للتأمينات، أن المؤمن عليه يحصل على العديد من المزايا، منها الشيخوخة والوفاة والعجز، ومزايا إصابة العمل المالية، وتأمين المرض المالية، ومزايا تأمين البطالة.

وترصد «الوطن»، أبرز الأسئلة المتعلقة بالرقم التأميني وكيفية الحصول عليه، وفقا لما أكدته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على الموقع الرسمي لها، التى جاءت كالتالي:

ما هو الرقم التأميني؟

الرقم التأميني المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بهيئة التأمينات من ميلاد الشخص، ويستمر حتى استحقاق المعاش، ويكون لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط​.

كيف يجر الاستعلام عن الرقم التأميني؟

يجر الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال بالخط الساخن 16217، وفي حال عدم الاستدلال عن الرقم التأميني، يجر التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للاطلاع، وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها، ويقوم الموظف المختص بالاستعلام عن الرقم التأميني بقاعدة المعلومات بالحاسب.

كيف يجر الحصول على رقم تأميني؟

التوجه إلى أقرب منطقة تأمينية، أو مكتب تأميني بشهادة الميلاد المُميكنة، وبطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية وتقديم طلب للموظف المختص، لاستخراج رقم تأميني لأول مرة، ​في حالة وجود رقم تأميني سبق تسجيله سيتم إبلاغك به، وفي حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل يتم تسجيل رقم تأميني وإبلاغك به​.​

هل تحسب مدة الخدمة العامة ضمن مدد الاشتراك في التأمينات؟

مدة الخدمة العامة ليست ضمن مدد الاشتراك التأميني، وبالتالي لا يتم خصم اشتراكات التأمين الاجتماعي عنها، ولا تحسب ضمن مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين الاجتماعي.

هل يجوز إخضاع العاملون المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل للتأمين؟

يشترط لخضوع المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل لقانون التأمين الاجتماعي، ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص، ومن ذلك يتضح خضوع من يعمل حارس للعقار أو جناينى لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.