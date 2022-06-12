بحد أدنى 5 آلاف.. البنك التجاري الدولي يقدم ودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى

تواصل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، جذب المزيد من العملاء بشرائح مختلفة، من خلال تقديم العديد من المنتجات المختلفة والمميزة بفائدة مرتفعة، في إطار مبادرة تحقيق الشمول المالي.

من بين المنتجات التي تطرحها البنوك للعملاء، الودائع بمختلف أنواعها من بنك لآخر، وترصد «الوطن»، الودائع التي يقدمها البنك التجاري الدولي الذي يطرح أنواعًا مختلفة للودائع:

ودائع قصيرة ومتوسطة الأجل

- تبلغ مدة هذا النوع من أسبوع وحتى عام.

- الحد الأدنى لودائع قصيرة ومتوسطة الأجل، التي يقدمها البنك التجاري الدولي 5000 جنيه مصري، 3000 دولار أمريكي، 5000 يورو، و5000 جنيه استرليني.

- صرف عائد الودائع التي يقدمها البنك التجاري الدولي في تاريخ الاستحقاق.

ودائع طويلة الأجل

- تبلغ مدة هذا النوع من الودائع التي يقدمها البنك التجاري الدولي عامان.

- صرف عائد الودائع التي يقدمها البنك التجاري الدولي، على هذا النوع من الودائع شهريًا أو كل 3 شهور أو كل 12 شهرًا.

المركزي يرفع الفائدة 2%

وكان البنك المركزي المصري، قرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس بنسبة 2%، ورفعت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة من 10.25% إلى 12.25%، وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة من 9.25% إلى 11.2%.