«بيطري القاهرة» توضح طرق اختيار الأضحية المناسبة

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، حددت مديرية الطب البيطري بالقاهرة كيفية اختيار الأضحية التي يتم ذبحها كشعيرة من شعائر عيد الأضحى، وقالت الدكتورة نانسي النجار، طبيبة بيطرية بإدارة النزهة، في تقرير صادر عن المديرية، إن اختيار الأضحية يعتمد على عنصرين مهمين في تحديد الأضحية وهي كالتالي..

تحديد سن الحيوان

- الحيوان يولد بالأسنان اللبنية ومع الوقت يكمل 8 أسنان في الفك السفلي.

- تبدأ الأسنان اللبنية تتغير إلى أسنان مستديمة عند عمر معين يختلف من حيوان للثاني.

- الماعز والأبقار والجاموس والجمال يشترط أن تكون كاسرة حتى تستوفي شروط الأضحية.. ويستثنى الخرفان وإن كان الأفضل والأولى فيها الكاسر أيضا.

-السمنة يعني عند جمهور العلماء لا بد أن تكون كبيرة يعني كاسرة جوز أقل حاجة أو أكتر حتى لو 300 كيلو.

- بعد التأكد من سن الأضحية يجب اختيارها على أحسن صورة وحالة صحية لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.

عملية فحص الحيوان قبل شرائه

الفحص بالعين المجردة

- نتأكد أن الحيوان مسمّن بصورة جيدة، ومتميز وسط باقي الحيوانات بالحيوية والحركة النشيطة: لأن الكسل والخمول يدل على وجود متاعب صحية.

- العينان لامعتان ولا يوجد اصفرار بهما أو في لحمية العين.

- إقبال الحيوان على تناول الأعلاف الخضراء أو المركزة لأن الحيوان المريض يمتنع عن تناول الأعلاف أو يقبل عليها بصعوبة.

- عدم وجود إسهال: عدم وجود روث ملتصق بمؤخرة الحيوان وفي حالة لينة دل ذلك على وجود إسهال.

- تنفس الحيوان بشكل طبيعي، ولا يوجد كحة أو نهجان.

الفحص باليد

- فحص الرقبة: والتأكد من خلوها من الدمامل، والخراريج، مع امتلائها باللحم.

- فحص الظهر والكفل: حيث يجب أن يكون الظهر مستويًا وعريضًا وممتلئًا باللحم.

- فحص مقدمة الصدر.

- مهم جدًا فحص الفم والحوافر للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية مثل الحمى القلاعية.