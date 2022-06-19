غرفة السياحة: 2500 جنيه قيمة صك الأضحية لحجاج السياحة

قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنّه تقرر وفقا لتعليمات وزارة السياحة والآثار أن تقوم كل شركة منظمة للحج بإيداع مبلغ 5250 جنيهًا عن كل حاج من سعر البرنامج المعلن بالضوابط وذلك قيمة رسوم صك الهدى والمصروفات الخاصة بوزارة الداخلية «الرسوم +التأمين».

الشركات ستودع مبلغ 5250 جنيها عن كل حاج

وأوضح «عمارة»، خلال الكتاب الدوري 178 لسنة 2022، الذي تم تعميمه اليوم الأحد على كافة شركات السياحة، أن مبلغ الـ5250 جنيهًا الذي ستدعه الشركات ببنك مصر فرع مصطفى كامل باسم صندوق غرفة شركات السياحة ووكالات السفر والسياحة «صندوق الحج والعمرة» ينقسم إلى مبلغ 2500 جنيه قيمة صك الهدى، ومبلغ 2750 قيمة المصروفات الخاصة بوزارة الداخلية «الرسوم +التأمين»، بالإضافة إلى المساهمات الخاصة بصندوق الحج والعمرة.

من يدفع صك الأضحية الشركة أم الحاج؟

من جهته، قال رضا زيدان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن تلك الرسوم ستدفعها الشركة إلى صندوق الحج والعمرة التابع لغرفة شركات السياحة التي ستقوم بدورها بتحويله إلى الجهات المختصة بذلك، مشيرا إلى أن منشور الغرفة لم يشر بالتحديد إلى من يتحمل مبلغ الـ 2500 جنيه قيمة صك الأضحية هل الحاج، أم أنه جزء من تكلفة برنامج الحج الذي أعلنت وزارة السياحة سعره من قبل وهو ما ستدفعه حينها شركة السياحة المنظمة للحج، ولن تطلب من الحاج دفعه حاليا.

بدوره، أوضح باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، أن قيمة صك الأضحية تدخل ضمن مكونات برنامج الحج التي تم على أساسها تسعير برنامج الحج، موضحا أن الحاج دفع تلك الخدمة مسبقا ضمن قيمة برنامج الحج، مضيفًا «شركات السياحة هي التي ستسدد تلك الرسوم إلى وزارة الداخلية ولن يدفع الحاج أية رسوم».

ضرورة تدخل المفتي

ومن جانبه قال علاء الغمرى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه من المفترض أن يتحمل رسوم صك الأضحية الحاج وليس شركة السياحة نظرا لأن وزارة السياحة لم تعلن أن صك الأضحية يدخل ضمن مكونات برنامج الحج، مشددا على ضرورة تدخل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية لتوضيح الرأى الشرعى فى ذبح الهدى «الأضحية» الخاص بالحجاج داخل مصر أم بالسعودية.

كما علق مصدر بغرفة شركات السياحة باقتضاب عمن يتحمل قيمة صك الأضحية قائلا: «الشركة ستتحمله ولن يدفعه الحاج كونه تم دفعه ضمن مكونات برنامج الحج الذي تم تسعيره بحساب صك الأضحية».