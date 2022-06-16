مدير المجازر: إعدام الأضحية وارد.. توجد أمراض لا تظهر إلا بعد الذبح

قال الدكتور طارق عبد المنعم، مدير الإدارة العامة للمجازر، إن المجازر متاحة مجانا في عيد الأضحى ويتم الاستعانة بالعمال والمياه وطبيب يفحص الذبيحة قبل ذبحها، ولكن الجزار يتكفل به صاحب الأضحية، مبينا أن الطبيب يختم على الأضحية قبل ذبحها ويتم إعداد الأضحية غير الصالحة لأن المجزر يكون مسؤولا عن الأضحية طالما دخلت هناك.

أمراض لا تظهر إلا بعد الذبح

وأضاف «عبد المنعم» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك أمراضا لا تظهر في الأضحية إلا بعد ذبحها ومنها مرض الصفراء، والحويصلات الديدانية وكذلك مرض السل، مشيرا إلى أن المجزر يوفر المكان ويتم تقطيع اللحم عن طريق الجزار الذي يأتي عن طريق صاحب الأضحية، حيث يكون التركيز على استخدام المجزر مجانا فقط دون توفير جزار.

عدد الأضاحي في العيد

وأوضح مدير الإدارة العامة للمجازر، أنه لا توجد إحصائية لعدد الأضاحي المستقبلة في المجازر في مصر خلال عيد الأضحى، ولكن أحيانا تصل إلى 10 آلاف أضحية في أيام العيد الثلاثة، وسط وجود لجان ترصد عدد الأضاحي المذبوحة في مصر، لافتا إلى أن هناك مراكز تسمين تابعة للإنتاج الحيواني في عدة محافظات يمكن الشراء منها للتأكد من سلامة الحيوان وبيعه بالسعر المناسب.